Μουντιάλ 2022: Το Μαρόκο στους “16”... μετά από 36 χρόνια

Το Μαρόκο έγραψε "ιστορία" στο φετινό Μουντιάλ.

Το Μαρόκο έγραψε "ιστορία"! Τα «λιοντάρια του Άτλαντα» ολοκλήρωσαν την καταπληκτική, αήττητη πορεία τους στον 6ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με νίκη 2-1 κόντρα στον Καναδά.

Kατέκτησαν την πρώτη θέση στο γκρουπ με 7 βαθμούς και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στους «16» του Μουντιάλ, έπειτα από 36 χρόνια και την παρουσία τους στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης του Μεξικού, όπου αποκλείστηκαν από τους Γερμανούς.

Το γρήγορο γκολ του Ζιγιές και η «εκτέλεση» του Εν-Νεσίρι έδωσαν «αέρα» νίκης στους Μαροκινούς, που έφτασαν στο «τρίποντο», παρά το αυτογκόλ του Αγκουέρντ στο 40’. Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει στους «16» την ομάδα που θα πάρει τη 2η θέση στον 5ο όμιλο.

Στο «Al Thumama Stadium» της Ντόχα, το Μαρόκο ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αγώνα, παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Το παρακινδυνευμένο γύρισμα του Τζόνστον, ανάγκασε τον Μπόργιαν να βγει και να διώξει πολύ άτσαλα την μπάλα μακριά από την περιοχή του, με τον Χακίμ Ζιγιές που καιροφυλαχτούσε, να πλασάρει απ’ τα 40 μέτρα στην άδεια εστία, κάνοντας το 1-0 για τους Μαροκινούς.





Ο Καναδάς προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και στο 15’ πλησίασε στην ισοφάριση, όμως ο Μπιουκάναν δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά στο γύρισμα του Ντέιβις. Οι Μαροκινοί αντίθετα συνέχισαν να είναι εντυπωσιακοί. Στο 23’ μία καταπληκτική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας από τον Χακίμι, έβγαλε τον Εν-Νεσίρι σε θέση βολής κι εκείνος δεν αστόχησε κάνοντας το 2-0 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση των εντυπωσιακών Μαροκινών.





Στο 40’ ο Καναδάς «ξαναμπήκε» στο ματς κόντρα τη ροή του αγώνα. Ο Αντεκούγκμπε έκανε μία πολύ ωραία ντρίμπλα και μία χαμηλή σέντρα, με τον Αγκουέρντ να παρεμβάλλεται στην πορεία της μπάλας και να την στέλνει άθελά του στο βάθος της εστίας του Μπουνού, δίνοντας την ευκαιρία στους Καναδούς να μειώσουν σε 2-1. Αυτό ήταν και το 100ό γκολ στο εφετινό Μουντιάλ του Κατάρ και το πρώτο που δέχθηκε το Μαρόκο στην εφετινή διοργάνωση.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Εν-Νεσίρι σκόραρε ξανά, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε διότι ο (ακάλυπτος) Αγκουέρντ ήταν μπροστά στον Μπόργιαν κι επηρέαζε τη φάση.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην... Ο Καναδάς μπήκε πολύ πιο δυνατά για να διεκδικήσει έστω το βαθμό της ισοπαλίας και να μην επιστρέψει με το... μηδέν στη βάση του και στο 58’ πλησίασε στην ισοφάριση, όμως η προβολή του Χόιλετ πέρασε άουτ.

Στο 71’ οι Καναδοί έχασαν απίστευτη ευκαιρία. Η κεφαλιά του Χάτσινσον χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπουνού, με την μπάλα να χτυπάει ακολούθως στο έδαφος χωρίς να περάσει τη γραμμή κι ο Τζόνστον με δεύτερη κεφαλιά την έστειλε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια. Οι Μαροκινοί άντεξαν στο τελευταίο 20λεπτο την πίεση των Καναδών και το τελικό σφύριγμα τους βρήκα να πανηγυρίζουν έξαλλα μία ιστορική και δίκαιη πρόκριση, αφήνοντας εκτός του Βέλγους.

Διαιτητής: Ραφαέλ Κλάους (Βραζιλία)

Κίτρινες: Χόιλετ, Οσόριο, Αντεκούγκμπε, Βιτόρια

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζον Χέρντμαν): Μπόργιαν, Τζόνστον, Βιτόρια, Μίλερ, Αντεκούγκμπε (61’ Κονέ), Οσόριο (65’ Λαριέα), Καγιέ (60’ Χάτσινσον), Ντέιβις, Μπιουκάναν, Λάριν (60’ Ντέιβιντ), Χόιλετ (76’ Γουόδερσπουν).

ΜΑΡΟΚΟ (Βαλίντ Ρεγκραγκί): Μπουνού, Χακίμι (85’ Ζαμπράν), Αγκουέρντ, Σαΐς, Μαζραουί, Ουνάχι (77’ Ελ Γιαμίκ), Άμραμπατ, Σαμπίρι (65’ Αμαλάχ), Ζιγιές (76’ Χαμπντάλα), Εν-Νεσίρι, Μπουφάλ (65’ Αμπντουκλάλ).

