Εθνική Οδός - Κακιά Σκάλα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα (βίντεο)

Δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως οι βράχοι, ενώ υπάρχει ανησυχία μήπως αποκολληθούν και άλλοι. Βίντεο από το σημείο της κατολίσθησης.



Η κακοκαιρία «Άριελ», η οποία πλήττει από χθες αρκετά σημεία της χώρας, «χτύπησε» και την Ολυμπία οδό, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Η καταρρακτώδης βροχόπτωση, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη καθ' ολη τη διάρκεια της νύχτας σε συνδυασμό, πιθανόν, και με την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών, ευνόησε την αποκόλληση βράχων, οι οποίοι έπεσαν γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα στο 48,5 χιλιόμετρο της Οδού, μετά το δεύτερο τούνελ στην Κακιά Σκάλα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το επίμαχο σημείο από το οποίο αποκολλήθηκε ο βράχος είναι από πολύ ψηλά, εκτός των ορίων του έργου.

Λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα της Τετάρτης (1/12) η δεξιά λωρίδα και η Λ.Ε.Α δόθηκαν στην κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας.

Η ανακοίνωση από την Ολύμπια Οδό

"Νωρίς το πρωί σήμερα αποκολλήθηκε βράχος στην απόκρημνη περιοχή της Κακιάς Σκάλας, κομμάτια του οποίου κατέληξαν στο οδόστρωμα στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Αμέσως με εντολή της Τροχαίας εξετράπη η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα από τον κόμβο Κινέτας (55,8 χλμ) έως τον κόμβο Μεγάρων (38,6 χλμ.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό.

Για την ενημέρωση των οδηγών που κινούνται από Κόρινθο προς Αθήνα, η κυκλοφορία διεξάγεται αυτή την ώρα από την Π.Ε.Ο. και ήδη τοποθετούνται new jersey μεταξύ δεξιάς και μεσαίας λωρίδας, με στόχο να αποδοθεί η δεξιά λωρίδα στην κυκλοφορία εντός της ημέρας. Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής ομάδας αλπινιστών, οι οποίοι συνεχίζουν το «ξεσκάρωμα» (καθαρισμός χαλαρών σημείων που έχουν διαταραχτεί) σε πολύ μεγάλο ύψος πάνω και εκτός των ορίων του Έργου.

Παράλληλα, δημιουργείται φράχτης ανάσχεσης στο σημείο, ώστε να καταστεί δυνατό, με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών, να αποδοθεί σε κυκλοφορία μία ακόμα λωρίδα τις επόμενες μέρες.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή, οι Μηχανικοί της Ολυμπίας Οδού μαζί με τους αλπινιστές και την εξειδικευμένη εταιρία που παρακολουθεί τη δραστηριότητα της βραχώδους περιοχής της Κακιάς Σκάλας βρίσκονται στο σημείο και από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου εργάζονται για την αποκατάσταση των συνεπειών της πτώσης και την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου στο σημείο.

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιδείξουν προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή".

Λέκκας: Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα στην περιοχή

Υπάρχει μια αυξημένη κατολισθητική επικινδυνότητα στην περιοχή» επισήμανε στην ΕΡΤ o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σχετικά με την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Κακιά Σκάλα.

Όπως είπε «είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο που ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλός» και πρόσθεσε «στο πρανές επάνω υπάρχουν ογκόλιθοι οι οποίοι έχουν μεγάλη πιθανότητα να κατολισθήσουν».

«Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι κατ’ αρχάς στην Κακιά Σκάλα από αρχαιοτάτων χρόνων έχουμε μεγάλο κατολισθητικό κίνδυνο που σημαίνει ότι έχουμε απότομες πλαγιές και μορφολογικές ασυνέχειες, κατακερματισμένα πετρώματα, πετρώματα τα οποία αποκόπτονται σε τεμάχια και ογκόλιθους και μπορούν να καταπέσουν. Όλα αυτά είναι οι αιτίες των κατολισθήσεων. Τώρα το ποια θα είναι η αφορμή για να κινηθεί μια κατολίσθηση είναι όπως σε έναν πόλεμο, αιτίες υπάρχουν, αλλά οι αφορμές δεν υπάρχουν» ανέφερε ακόμα.

