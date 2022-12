Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση η 4χρονη που κατάπιε φιστίκι

Επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση υγείας του 4χρονου κοριτσιού που κατάπιε φιστίκια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει. Όλα συνέβησαν στην Σαντορίνη, όταν το παιδί βρέθηκε ξαφνικά να χαροπαλεύει μπροστά στα μάτια των γονιών της.

Πολύ γρήγορα στήθηκε επιχείρηση και το παιδί μεταφέρθηκε στην Κρήτη, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η μικρή παραμένει διασωληνωμένη, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για πνευμονική ανεπάρκεια . Στο πλευρό της παραμένουν από την πρώτη στιγμή οι γονείς, που έζησαν έναν απόλυτο εφιάλτη.

Το παιδί, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, βρέθηκε να έχει 1,5 φιστίκι στον δεξί του πνεύμονα, παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από την Σαντορίνη στην Κρήτη, για την οποία στήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής, με το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή του, που διασωληνώθηκε με την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

πηγή: maleviziotis.gr

