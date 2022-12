Life

Σύνταγμα: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο (εικόνες)

Μήνυμα ειρήνης, ενότητας, αλληλεγγύης και αγάπης, έστειλε παντού η Αθήνα, με τη φαντασμαγορική φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Μουσική, φως, χρώματα και εντυπωσιακές εκπλήξεις, συνέθεσαν μία λαμπερή βραδιά, την οποία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, καλωσόρισε στην κεντρική σκηνή που είχε στηθεί στην πλατεία Συντάγματος, δημάρχους από όλο τον κόσμο, που αυτές τις μέρες βρέθηκαν στην Αθήνα, και όλοι μαζί - μετά από αντίστροφη μέτρηση - φωταγώγησαν το μήκους 21 μέτρων έλατο, που δεσπόζει στην πλατεία.

Καθένας ξεχωριστά, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που είναι επίσημος προσκεκλημένος του Κώστα Μπακογιάννη στην Αθήνα, έστειλαν τις δικές τους ευχές.

Το πανέμορφο έλατο που και φέτος "ταξίδεψε" στην Αθήνα από το Καρπενήσι, φωτίζεται από 40.000 λαμπάκια, μήκους 5 χλμ. και διακοσμείται με εκατοντάδες μπάλες και στολίδια.

Η μαγευτική εκδήλωση μεταδόθηκε, τόσο από ελληνικά, όσο και από διεθνή τηλεοπτικά μέσα, μεταφέροντας την εικόνα της στολισμένης Αθήνας σε όλο τον κόσμο.

«Σήμερα, στην Αθήνα χτυπά η καρδιά δεκάδων πόλεων από όλο τον πλανήτη. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, δήμαρχοι από τόσο σημαντικές πόλεις του κόσμου, να βρίσκονται μαζί μας σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση, που ανοίγει την αυλαία ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος, στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης. Το μήνυμα που στέλνουμε απόψε με τη φωταγώγηση του δέντρου και της Αθήνας, είναι ένα και μάς βρίσκει όλους ενωμένους: Το φως νικάει πάντα το σκοτάδι. Η ανάγκη για ενότητα και αλληλεγγύη είναι επιτακτική, περισσότερο από κάθε άλλη φορά», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν το δημοφιλές δίδυμο των Φώτη Σεργουλόπουλου και Τζένης Μελιτά, που με το χιούμορ και τη θετική τους διάθεση, συνέβαλαν στο γιορτινό κλίμα.

Πρωταγωνίστρια της εκδήλωσης ήταν η Τάμτα, το λαμπερό αστέρι της ποπ, η οποία, σε μια απρόσμενη σύμπραξη με την Athens Big Band, ταξίδεψε το κοινό με την υπέροχη φωνή της, μεταφέροντας μέσα από χριστουγεννιάτικες μελωδίες, το πνεύμα των γιορτών σε όλη την πόλη.

Τη βραδιά άνοιξαν με τον καλύτερο τρόπο ο Πέτρος Κούρτης και η μπάντα με τους Μολυβένιους.

Από σήμερα και για περισσότερο από έναν μήνα, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές γιορτινές εμπειρίες, στο κέντρο και τις 129 γειτονιές της Αθήνας.

