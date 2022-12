Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία ζητά την άμεση αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο

Στα ύψη ανεβάζει ξανά το επίπεδο της έντασης με την Ελλάδα η Τουρκία.



Σε νέα κλιμάκωση των εντάσεων προέβη σήμερα η Τουρκία, καθώς το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας τόνισε ότι η Άγκυρα αναμένει από την Ελλάδα να προβεί «άμεσα» σε αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ την κατηγόρησε εκ νέου για «παραβιάσεις των διεθνών συνθηκών και του διεθνούς δικαίου».

Αναμένουμε από την Ελλάδα να θέσει τέλος στις παραβιάσεις διεθνούς δικαίου και συμφωνιών, ιδίως στον εξοπλισμό νησιών, ανακοίνωσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΣΕΑ έπειτα από 3 ώρες συνεδρίαση, αναφέρεται ότι στην ημερήσια διάταξη ήταν και η Μεσόγειος και το Αιγαίο. «Τονίστηκε έντονα ότι περιμένουμε από την Ελλάδα, η οποία παραμένει αδιάφορη για τη συμβιβαστική και ειλικρινή προσέγγιση της Τουρκίας και τον διάλογο και τις προτάσεις για λύση, να θέσει τέλος σε δραστηριότητες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, ιδίως τον εξοπλισμό των νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «εκφράστηκε η ικανοποίηση για την αποδοχή της «ΤΔΒΚ» στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών ως παρατηρητή». «Έχει δηλωθεί ότι οι προσπάθειες να κλείσουν οι δρόμοι λύσης που έχουν ως βάση τις πραγματικότητες και την ισότητα στο Κυπριακό είναι καταδικασμένες να αποτύχουν και ότι η υποστήριξη που δίνεται στη δίκαιη υπόθεση των Τουρκοκυπρίων, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου, θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και ότι αναμένουμε παρόμοια βήματα από άλλους διεθνείς οργανισμούς και χώρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

