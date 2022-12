Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Γερμανία νίκησε την Κόστα Ρίκα αλλά αποκλείστηκε

Η Γερμανία έκανε το καθήκον της αλλά υπολόγιζε χωρίς την... Ιαπωνία.

Η Γερμανία έκανε το καθήκον της, νίκησε με 4-2 την Κόστα Ρίκα στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής στον 5ο όμιλο αλλά υπολόγιζε χωρίς την... Ιαπωνία, που νικώντας με 2-1 την Ισπανία στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ περάτωσε τις υποχρεώσεις της ως πρώτη.

Δεύτεροι στον όμιλο τερμάτισαν οι Ίβηρες στην ισοβαθμία (4 βαθμούς) με τους Γερμανούς, καθώς ήταν (πολύ) καλύτεροι στη διαφορά τερμάτων χάρις στο «τερατώδες» 7-0 επί της Κόστα Ρίκα, στην πρεμιέρα.

Στους «16» οι Ιάπωνες θα αντιμετωπίσουν την Κροατία και οι Ισπανοί το Μαρόκο, για μια θέση στα προημιτελικά του Κατάρ 2022, ενώ οι Γερμανοί θα πάρουν αύριο την πτήση για το Βερολίνο, μένοντας εκτός συνέχειας από τη φάση των ομίλων για δεύτερη συνεχή διοργάνωση, μετά τη Ρωσία το 2018.

Με την Γαλλίδα ρέφερι Στεφανί Φραπάρ να γράφει Ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι Γερμανοί προσπάθησαν εξαρχής να «πιάσουν από το λαιμό» τους Κοσταρικανούς, πιέζοντας πολύ.

Ο Μίλερ είχε μια κεφαλιά-ψαράκι μόλις άουτ στο 9΄, αλλά στο επόμενο λεπτό ο Ράουμ έβγαλε τη σέντρα και ο Γκνάμπρι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τη «Μάνσαφτ», που συνέχισε να κυριαρχεί σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, να έχει την μπάλα και να πιέζει ασφυκτικά, με τον Μουσιάλα να πλασάρει άουτ στο 36΄ και τον Γκνάμπρι να αστοχεί ελάχιστα στο 40΄.

Οι Λατίνοι σε αυτό το διάστημα φάνηκαν μόλις στο 43΄, όταν από λάθος της άμυνας ο Φούλερ δεν κατάφερε να νικήσει τον Νόιερ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, οι Γερμανοί κατέβασαν ταχύτητα και στο 58΄ η Κόστα Ρίκα ισοφάρισε με τον Τεχέδα σε ασταθή απόκρουση του Νόιερ μετά από κεφαλιά του Γουότσον.

Στο 61΄ τα «πάντσερ» είχαν δοκάρι με τον Μουσιάλα, ο οποίος είδε και δεύτερη προσπάθεια να σταματά στη δοκό, επτά λεπτά αργότερα! Ενάντια στη ροή του αγώνα η Κόστα Ρίκα πήρε προβάδισμα στο 70΄ με τον Βάργκας, αλλά δεν χάρηκε για πολύ το προβάδισμα, αφού στο 73΄ ισοφάρισε ο νεοεισελθών Χάβερτς και στο 85΄ ο ίδιος «έγραψε» το 3-2 για την ομάδα του Φλικ, σε ένα «τρελό» παιχνίδι.

Το τελικό σκορ (4-2) διαμόρφωσε με ακόμη ένα τέρμα του στη διοργάνωση ο Φίλκρουγκ, που μπήκε ξανά ως αλλαγή, αλλά η ήττα της Ισπανίας από την Ιαπωνία άφησε τους παγκόσμιους πρωταθλητές το 2014 εκτός συνέχειας από τη φάση των ομίλων, όπως είχε συμβεί και στα γήπεδα της Ρωσίας πριν από τέσσερα χρόνια!

Τα highlights του αγώνα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στεφανί Φραπάρ (Γαλλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντουάρτε

Οι συνθέσεις:

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ (Λουίς Φερνάντο Σουάρες): Νάβας, Φούλερ (74΄ Μπενέτε), Ντουάρτε, Γουότσον, Βάργκας, Οβιέδο (90΄ Γουίσον), Αγκιλέρα (46΄ Σάλας), Μπόρες, Τεχέδα (90΄ Κοντρέρας), Κάμπελ, Βενέγκας (74΄ Ματαρίτα).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Χάνσι Φλικ): Νόιερ, Κίμιχ, Ζίλε (90΄ Γκίντερ), Ρίντιγκερ, Ράουμ (67΄ Γκέτσε), Γκορέτσκα (46΄ Κλόστερμαν), Γκιντογκάν (55΄ Φίλκρουγκ), Γκνάμπρι, Μουσιάλα, Σανέ, Μίλερ (66΄ Χάβερτς).

