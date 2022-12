Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Παρασκευής σε ΑΝΤ1, Antenna.gr και ANT1+

Από τα 4 ματς της ημέρας, για την 3η αγωνιστική στον 7ο και στον 8ο όμιλο, θα προκύψουν τα τελευταία “εισιτήρια” για την φάση των “16”.

Μετά από μία συγκλονιστική σειρά αγώνων της Πέμπτης (1/12) στον 5ο κι 6ο όμιλο, με τις προκρίσεις να κρίνονται στις... λεπτομέρειες και τους ηχηρούς αποκλεισμούς του Βελγίου και της Γερμανίας, η πρώτη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ολοκληρώνεται την Παρασκευή (2/12) με τα παιχνίδια του 7ου και 8ου ομίλου, απ’ όπου θα προκύψουν και τα δύο τελευταία «εισιτήρια» για τη φάση των «16».

Η Βραζιλία στον 7ο και η Πορτογαλία στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2022, έχουν διασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στα νοκ-άουτ και πλέον εκκρεμούν οι δύο ομάδες που θα πάρουν τις δεύτερες θέσεις στα δύο γκρουπ, με τα παιχνίδια Γκάνα-Ουρουγουάη και Σερβία-Ελβετία να τραβούν πάνω τους όλα τα «φώτα».

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα μεταδώσει τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™, ζωντανά στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr και παράλληλα όλους τους αγώνες σε live streaming στο ΑΝΤ1+.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την πρόκριση στην φάση των «16», κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων από τον ΑΝΤ1, θα γίνονται και παράλληλες συνδέσεις με τον αγώνα που θα διεξάγεται ταυτόχρονα και θα μεταδίδεται από το antenna.gr, όταν θα υπάρχει σημαντική εξέλιξη που θα επηρεάζει την βαθμολογία του ομίλου και τη «μάχη» της πρόκρισης.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της Παρασκευής

Την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αναμετρήσεις, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 ή από το ANT1+ και το Antenna.gr:

17:00, Γκάνα-Ουρουγουάη (μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

17:00, Ν. Κορέα-Πορτογαλία (μετάδοση από το ANT1+ και το Antenna.gr)

21:00, Σερβία-Ελβετία (μετάδοση από το ANT1+ και το Antenna.gr)

21:00, Καμερούν-Βραζιλία (μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

Γκάνα-Ουρουγουάη και Ν. Κορέα-Πορτογαλία στις 17:00

Το απόλυτο ντέρμπι του 8ου ομίλου που κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνει και τη 2η θέση, εκτός αν η Ν. Κορέα νικήσει την Πορτογαλία και περιπλέξει κι άλλο την κατάσταση. Οι Γκανέζοι βολεύονται σε μεγάλο βαθμό και με την ισοπαλία, ενώ η Ουρουγουάη θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες, ει δυνατόν και με αρκετά γκολ. Οι Αφρικανοί θα παίξουν πλήρεις, ενώ από τους Νοτιοαμερικανούς θα λείψει ξανά ο τραυματίας Αραούχο.

Η Πορτογαλία είναι ήδη στους «16» και πιθανότατα θα έχει διαθέσιμο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά τον μικρό μυϊκό τραυματισμό του. Απ’ την άλλη η Ν. Κορέα των δύο «ερυθρόλευκων» Χουάνγκ Ιν-μπεόμ και Χουάνγκ Ούι-τζο θέλει τη νίκη για να διεκδικήσει ως το τέλος της πιθανότητές της. Ο Μικ Μιν-τζάε είναι αμφίβολος για τους Νοτιοκορεάτες, ενώ απ’ την άλλη πλευρά οι Πορτογάλοι δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Μέντες, Οτάβιο και Ντανίλο Περέιρα.

Σερβία-Ελβετία και Καμερούν-Βραζιλία στις 21:00

Άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι που είναι πολύ πιθανό να κρίνει τη 2η θέση στον 7ο όμιλο. Οι Σέρβοι που χρειάζονται μόνο νίκη για την πρόκριση θα παραταχθούν πλήρεις, ενώ οι Ελβετοί που βολεύονται και με την ισοπαλία, έχουν αμφίβολο για άλλο ένα ματς τον Οκαφόρ.

Το Καμερούν έχει μπροστά του μία πολύ δύσκολη αποστολή καθώς θα πρέπει να νικήσει τη Βραζιλία (που έχει ήδη προκριθεί στους «16») και με διαφορά τερμάτων και να περιμένει την εξέλιξη του αγώνα της Σερβίας με την Ελβετία, για να δει αν έχει ελπίδες πρόκρισης. Οι Αφρικανοί δεν έχουν απουσίες (πλην του Ονάνα που έχει επιστρέψει στην πατρίδα του), ενώ οι Βραζιλιάνοι δεν θα έχουν διαθέσιμους τους τραυματίες Νεϊμάρ, Άλεξ Σάντρο και Ντανίλο.

