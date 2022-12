Οικονομία

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: άρχισαν οι αιτήσεις

Από σήμερα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής στον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για χιλιάδες θέσεις στο Δημόσιο.

Άρχισε από σήμερα Παρασκευή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023 για 5.124 μόνιμες θέσεις σε δημόσιους φορείς.

Οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Γ/2022 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση δηλώνουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα.

Τα προσόντα που αναγράφονται στην αίτηση πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα), συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων με τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό αρκεί να διαθέτουν πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Μαζί με την αίτηση απαραίτητη είναι η κατάθεση παραβόλου τριών ευρώ, η προμήθεια του οποίου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ή του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γνώσεις γενικού περιεχομένου και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για κάθε μάθημα. Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και επιτυχόντες θα είναι όσοι περάσουν τη βάση που ορίστηκε στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία και συνολικά.

Οι επιτυχόντες θα μπουν σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου - κεντρική διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία υπουργείου και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 3.502 προορίζονται για επιτυχόντες κατηγορίας ΠΕ, οι 1.565 για επιτυχόντες κατηγορίας ΤΕ και 57 θέσεις για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου.

