Κολωνός: “Η 12χρονη δίνει νέες πληροφορίες - Ο 53χρονος εξαφάνισε το δεύτερο κινητό του!”

Τι υποστήριξε η συνήγορος της μητέρας της 12χρονης που εκπορνεύτηκε για την επιστροφή του παιδιού σε οικογενειακό περιβάλλον και το «ξεκλείδωμα» με νέες πληροφορίες και τον 53χρονο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή η δικηγόρος Ασπασία Ταραχοπούλου, συνήγορος της 37χρονης μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσώδους υπόθεσης εκπόρνευσης.

Όπως είπε η δικηγόρος, για το κορίτσι που έφυγε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως και τα αδέλφια της και έχουν επιστρέψει σε οικογενειακό περιβάλλον, «τώρα συνειδητοποιεί η 12χρονη τι ακριβώς έχει συμβεί. Κλαίει συνέχεια, δεν θέλει να βγει από το σπίτι, θέλει να είναι συνέχεια στο σπίτι»

«Από την καταγγελία που έχει γίνει μέχρι και σήμερα, το παιδί αυτό δεν το έχει δει ψυχολόγος. Ούτε στην δομή που ήταν φιλοξενούμενο, στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το είχε παιδοψυχολόγος», κατήγγειλε η δικηγόρος.

Η κ .Ταραχοπούλου συμπλήρωσε πως «δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια, δεν υπάρχει Κράτος. Δεν μπορεί το παιδί να αφήνεται στο έλεος. Χρειάζεται διδασκαλία κατ’ οίκον, δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Χρειάζεται καθημερινή ψυχολογική υποστήριξη και η 12χρονη και ο άνθρωπος που την φροντίζει».

«Το παιδί βλέπει εφιάλτες, θέλει να τιμωρηθούν αυτοί που της έκαναν όσα της έκαναν», ανέφερε ακόμη η δικηγόρος, συμπληρώνοντας πως «έχει "ξεκλειδώσει" τώρα και λέει περισσότερα. Είπε ότι ο 53χρονος είχε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο με ονόματα και τηλέφωνα ανθρώπων που πήγαιναν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα με την 12χρονη και το έχει εξαφανίσει».

«Μας είπε ότι ανέφερε στις καταθέσεις της για διάφορα πρόσωπα, αλλά αυτό δεν έχει καταγραφεί, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει γιατί η κατάθεση μαγνητοσκοπείται και γίνεται και μια προεργασία πριν την κατάθεση», είπε η κ. Ταραχοπούλου, καταλήγοντας πως «είναι λυπηρό να βγαίνουν, να ευαισθητοποιούνται και να κινητοποιούνται οι Αρχές, αφού δημοσιοποιείται μια υπόθεση».

