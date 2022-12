Πολιτική

Δένδιας - Χάκα για την ΑΟΖ και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την Αλβανή ομόλογό του συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας, λίγο μετά τη μετάβαση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Αλβανία.

Με την Αλβανή ομόλογό του, του Olta Xhacka, συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας, για να συζητήσουν την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε νωρίτερα σήμερα τη συνάντηση με την Αλβανή ομόλογο του.

Κατά τη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν από τη μετάβαση του Πρωθυπουργού στην Αλβανία, έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα και πολιτική συζήτηση για το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο της κατ' αρχήν συμφωνίας των δύο πλευρών για παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Επίσης, εξετάσθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, που θα λάβει χώρα στα Τίρανα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπάγου: Εμπρησμός σε αυτοκίνητο Ιταλού διπλωμάτη

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Κάνιε Γουέστ: Το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του