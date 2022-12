Πολιτική

Εμπρησμός στου Παπάγου: Στην Αθήνα ο Ιταλός ΥΠΕΞ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ανακοίνωσε πως θα έχει ο Αντόνιο Ταγιάνι, μετά την πυρπόληση του αυτοκινήτου Ιταλίδας διπλωμάτη.

(εικόνα αρχείου)

Με ανακοίνωσή του «το ιταλικό υπουργείο εξωτερικών καταδικάζει την άνανδρη εμπρηστική επίθεση με στόχο το αυτοκίνητο και την κατοικία της διπλωμάτη Σουζάνα Σλάιν, στην Αθήνα". Εκφράζεται, παράλληλα, «μέγιστη αλληλεγγύη στην συνάδελφο και στο δυναμικό της ιταλικής πρεσβείας, εν αναμονή των ερευνών των αρχών, επί της σοβαρής εγκληματογόνου επίθεσης».

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, μέσω του Twitter ανέφερε τα εξής :«Επίθεση κατά της πρώτης συμβούλου της πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα. Τηλεφώνησα στην Σουζάνα Σλάιν για να της εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Σήμερα θα μεταβώ στην Αθήνα, για να συναντήσω τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και θα επισκεφθώ την ιταλική πρεσβεία».

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε την επίθεση

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή επίθεση εναντίον οχήματος που ανήκει σε μέλος του διπλωματικού προσωπικού της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του.

«Απαράδεκτες και καταδικαστέες ενέργειες, όπως η ανωτέρω, δεν πρόκειται να διαταράξουν επ΄ ουδενί τις άριστες σχέσεις και τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της εταίρου και συμμάχου Ιταλίας», προσθέτει.