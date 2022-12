Κόσμος

Γαλλία: Νεκρά βρέφη βρέθηκαν σε καταψύκτη

Υπό κράτηση τέθηκε μία γυναίκα στης οποίας τον καταψύκτη βρέθηκαν δύο νεκρά βρέφη.

Μια γυναίκα 41 ετών συνελήφθη χθες στη Γαλλία μετά την ανακάλυψη δύο νεκρών βρεφών μέσα στον καταψύκτη του σπιτιού της στο Μπεντουάν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

"Τα γεγονότα είναι ποινικής φύσης", δήλωσε στο AFP η εισαγγελέας του Καρπεντρά Ελέν Μουρζέ, εξηγώντας ότι ο εντοπισμός των νεκρών βρεφών κατέστη δυνατός χάρη σε ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία.

Η γυναίκα που συνελήφθη επί τόπου και τέθηκε υπό κράτηση είναι κάτοικος της μικρής αυτής κοινότητας που βρίσκεται στον νομό Βοκλίς, στους πρόποδες του όρους Βεντού.

Η Μουρζέ αρνήθηκε να αναφερθεί "λεπτομερώς" στην ηλικία ή στο φύλο των νεκρών βρεφών ή στη σχέση τους με την γυναίκα που τέθηκε υπό κράτηση.

"Η νεκροτομή θα μας πει περισσότερα", είπε η εισαγγελέας.

Η τοπική εφημερίδα La Provence πάντως άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στο ότι η γυναίκα έδρασε μόνη της και ότι πρόκειται για νεογέννητα.

Ωστόσο ακόμη δεν είναι σαφές αν ήταν δικά της παιδιά.

Αργότερα σήμερα η εισαγγελία του Καρπεντρά θα δώσει συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις της έρευνας.

