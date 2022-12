Πολιτική

Ακάρ προς Ελλάδα: Μαζέψτε τα μυαλά σας…

Κι ενώ ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας επιδίδεται σε ρεσιτάλ αμετροέπειας, το Συμβούλιο Ασφαλείας της γείτονος, καλεί την Ελλάδα να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο!

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, έστρεψε και πάλι τα «βέλη» του κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας πως «πάντα καταθέτουμε τις προτάσεις μας για διάλογο με την Ελλάδα . Αναμένουμε από την Ελλάδα να εγκαταλείψει τις ενέργειες και τη ρητορική της που αυξάνουν την ένταση. Πιστεύουμε σε ειρηνικές μεθόδους με υπομονή. Αλλά η έκκλησή μας για διάλογο δεν είναι αδυναμία. Θα προστατεύσουμε το δίκιο μας. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Μαζέψτε τα μυαλά σας. Μη πετάτε στον αέρα με τα λόγια τρίτων».

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, για παραβιάσεις κατηγόρησε την Ελλάδα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας και ζήτησε μάλιστα την άμεση αποστρατικοποίηση των νησιών. Η γραπτή ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας εκδόθηκε χθες το βράδυ.

Αρχικά αναφέρει ότι, «περιμένουμε από την Ελλάδα να θέσει τέρμα στις δραστηριότητες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, και ιδιαίτερα τον εξοπλισμό των νησιών με μη αποτρατικοποιημένο καθεστώς» και στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα «παραμένει αδιάφορη στη συμβιβαστική και ειλικρινή προσέγγιση της Τουρκίας και τον διάλογο και τις προτάσεις για λύση».





