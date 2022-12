Κοινωνία

Βουλή: Μαθήτρια επιχείρησε να μπει μέσα, με μαχαίρι και ναρκωτικά

Η μαθήτρια συνελήφθη όταν επιχείρησε να «ξεφορτωθεί» το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, όταν βρέθηκε μπροστά στον ανιχνευτή μετάλλων.

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Βουλή, όταν μαθήτρια επιχείρησε να μπει στη Βουλή με ένα μαχαίρι με λάμα 13 εκατοστά, ενώ είχε μαζί της και δυο συσκευασίες με κάνναβη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η μαθήτρια προσπάθησε να πετάξει τόσο το μαχαίρι, όσο και τις συσκευασίες με τα ναρκωτικά, όταν είδε πως έπρεπε να περάσει από ανιχνευτή μετάλλων, αλλά έγινε αντιληπτή και συνελήφθη.

Η μαθήτρια είναι 17 ετών και είναι από την Πολίχνη της Θεσσαλονίκης.

