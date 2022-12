Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τα κόκκινα δάνεια

Μήνυμα στους τραπεζίτες έστειλε ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Καθώς μπαίνουμε πια στο μήνα των γιορτών ήθελα να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την πορεία της οικονομίας όπου έχουμε καλά και λιγότερο καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί και αποδίδει πολύ καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές με ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος θα πλησιάσει το 6% για το 2022, η χώρα σημειώνει ρεκόρ επενδύσεων ξένων αλλά και εγχώριων με μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, η ανεργία εξακολουθεί να αποκλιμακώνεται και η γενικότερη εικόνα η οποία υπάρχει στο εξωτερικό είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του σήμερα το μεσημέρι με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Από την άλλη μεριά –συνέχισε ο πρωθυπουργός - εξακολουθούμε να είμαστε δέσμιοι και εξαρτημένοι από τις παγκόσμιες αναταράξεις στην αγορά ενέργειας με ένα πληθωρισμό ο οποίος βαίνει μεν μειούμενος αλλά εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τα πιο αδύναμα, τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δοκιμάζονται από αυτή την εισαγόμενη εισβολή ακρίβειας και αυτό καθιστά την υποχρέωση της Πολιτείας για ένα ευρύ πλέγμα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ακόμα πιο επιβεβλημένη και αυτό ακριβώς κάνουμε. Ενδεικτικά θέλω να σας αναφέρω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα εκταμιεύσουμε κάτι παραπάνω από 800 εκ για να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ αλλά και με τα 300 εκ τα οποία θα διαθέσουμε στο επίδομα θέρμανσης. Εκεί τα νέα είναι καλύτερα από αυτά τα οποία περιμέναμε διότι μαζί με το επίδομα θέρμανσης έχουμε και τιμές οι οποίες ευτυχώς βαίνουνε πτωτικές. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη συνάντησή μας αναρωτιόμασταν για το που θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, αν θα είναι στο 1,3 , στο 1,4, τώρα ξέρουμε ότι είναι κάτω από το 1,2 ευρώ το λίτρο και ελπίζουμε αυτή η τάση να συνεχιστεί».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα κόκκινα δάνεια και τις Τράπεζες: «Ταυτόχρονα όμως βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με μία ευρωπαϊκή αύξηση στα επιτόκια. Ενδεχομένως επιβεβλημένη σε επίπεδο ΕΚΤ προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, αυτό όμως αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι έχει επιπτώσεις στους δανειολήπτες με αύξηση του κόστους δανεισμού. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαστε σε μία συζήτηση με τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες πρέπει κι αυτές να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, να στηρίξουν συνολικά τα ευάλωτα νοικοκυριά καθώς θα έχουν μια υψηλή κερδοφορία καθώς φαίνεται το 2022, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Μια τέτοια πολιτική δηλαδή θα ήταν προς όφελος και των ιδίων των τραπεζών πέραν της επιβεβλημένης στήριξης που πρέπει να παρέχουμε σε εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται με την αύξηση της δόσης τους για τα στεγαστικά τους δάνεια. Και υπάρχουν κι άλλες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν που αφορούν στις χρεώσεις στις προμήθειες αλλά και στα επιτόκια των καταθέσεων τα οποία κατά την άποψή μου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά αν αναλογιστεί κανείς το πόσο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια χορηγήσεων και βέβαια και οι τράπεζες κινητοποιούνται σε μία συνολική επεκτατική πιστωτική πολιτική προκειμένου να στηρίξουν μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται. Αυτή η συζήτηση ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα έχει τελικά ευτυχή κατάληξη, δεν θα υπάρχει συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού και του Έλληνα φορολογούμενου σε μία τέτοια παρέμβαση».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνει από τις ίδιες τις τράπεζες και από τα υψηλά κέρδη τα οποία έχουν και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μία λύση η οποία θα είναι θετική πρώτα και πάνω απ' όλα τους δανειολήπτες αλλά και για τους καταθέτες αλλά τελικά πιστεύω και για τις ίδιες τις τράπεζες οι οποίες έχουν στηριχθεί πολύ αυτά τα χρόνια προκειμένου να μειώσουνε σημαντικά την έκθεσή τους στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια».





Παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε τα εξής: «Πρόεδρε η χώρα μετά από τις τρεις αλλεπάλληλες κρίσεις, την οικονομική, την περίοδο της πανδημίας και την κρίση που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το τεράστιο πρόβλημα στην ενέργεια, πραγματικά είναι σε δύσκολη κατάσταση. Καλά είναι τα θετικά νέα αλλά όλοι ξέρουμε και ανησυχούμε για το χειμώνα που έρχεται, για την περίοδο που έρχεται και ο πρώτος είναι ο χειμώνας. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα πέφτει στα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Εκεί πρέπει να δοθεί όλη η προσπάθεια νομίζω να στηριχθούν αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας που κυρίως είναι συμπολίτες μας αλλά και όπως είπατε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη στήριξης, και νομίζω θα είναι σημαντικός ο ρόλος που θα κληθούν να παίξουν οι τράπεζες, έστω και πιεζόμενες αν μου επιτρέπετε να το πω, ελπίζω ότι θα το κάνουν. Η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στα προβλήματα που ανακύπτουν και η στήριξη στην κοινωνία νομίζω ότι τελικά θα είναι σε όφελος και της οικονομίας σε βάθος χρόνου. Φυσικά το ενδιαφέρον όλων είναι το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας μας».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως δήθεν “πολέμιος” των τραπεζικών πρακτικών είναι απλά αστείο. Στην πραγματικότητα, από κοινού κυβέρνηση και τραπεζίτες στρώνουν το έδαφος για να εμφανίσουν ως “ευτυχή κατάληξη” κάποια μέτρα που όχι μόνο δεν θα αποτελούν ανακούφιση, αλλά θα διαιωνίζουν τη ληστρική πολιτική των τραπεζών σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος και των δανειοληπτών, την οποία στήριξαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Όταν μία κυβέρνηση φτάνει στο έσχατο σημείο απαξίωσης, ώστε να «εκλιπαρεί» τους τραπεζίτες για να δείξουν «έλεος» ακόμα και στους εν αδυναμία ευρισκόμενους δανειολήπτες, τότε είναι μία κυβέρνηση σε αποδρομή. Μια κυβέρνηση που «παρακαλάει», οπωσδήποτε δεν κυβερνάει. Η Ν.Δ. αντί να εκλιπαρεί τους τραπεζίτες, οφείλει να απολογηθεί στους πολίτες».

