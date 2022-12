Οικονομία

ΤτΕ: Αυξάνονται τα επιτόκια των δανείων, αλλά όχι και των καταθέσεων

Σχεδόν διπλασιάστηκε το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων από την αρχή του έτους. Πως διαμορφώνονται τα επιτόκια σε καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Την πρακτική των τραπεζών να αυξάνουν μόνο τα επιτόκια των δανείων διατηρώντας αμετάβλητα εκείνα των καταθέσεων, πιστοποιούν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για τον Οκτώβριο. Σημαντική αύξηση καταγράφεται στο κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων το οποίο σχεδόν διπλασιάστηκε από την αρχή του χρόνου (από 2,36% στο 4%)

Σύμφωνα με αυτά οι τράπεζες διατηρήσαν τον μήνα αυτό σχεδόν αμετάβλητο στο 0,05% το επιτόκιο των νέων καταθέσεων (από 0,04% στην αρχή του έτους) αυξάνοντας όμως το σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων στο 4,86%, από 3,90% που ήταν στην αρχή του 2022. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το επιτοκιακό περιθώριο στο 4,23% από 3,86% που ήταν στην αρχή του έτους.

Πιο αναλυτικά στα νέα δάνεια το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,86%, από 3,82% στις αρχές του 2022.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,44%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 41 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,37%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,00%, από 2,36% που ήταν στην αρχή του χρόνου.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 42 μονάδες βάσης στο 4.79%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,83%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης, τον Οκτώβριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 4,17%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,42%.





