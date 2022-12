Life

Ταξιτζής έβγαλε όπλο στον Γιάννη Στάνκογλου

Περιπέτεια είχε το βράδυ της Πέμπτης ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου στο κέντρο της Αθήνας.

Σοβαρό περιστατικό με οδηγό ταξί κατήγγειλε ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΤ Συντάγματος.

Περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής κι ενώ ο ηθοποιός κινείτο στην Πανεπιστημίου, ένα ταξί μπήκε στη λωρίδα του, με κίνδυνο να συγκρουστούν.

Ο Γιάννης Στάνκογλου διαμαρτυρήθηκε, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν και κατέβηκε να πάρει τον αριθμό της πινακίδας του.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία του ηθοποιού, ο οδηγός ταξί τον απείλησε με όπλο και επιχείρησε να τον χτυπήσει και με το αυτοκίνητο.

Ο οδηγός ταξί εξαφανίστηκε και ο Γιάννης Στάνκογλου κατήγγειλε στο ΑΤ Συντάγματος το περιστατικό.

