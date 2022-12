Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκτό έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο ΕΣΥ.

Δεκτό από την κυβερνητική πλειοψηφία έγινε, από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και του ΚΚΕ για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας (επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων που προβλέπουν τη δυνατότητα απασχόλησης γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα, και την προκήρυξη θέσεων γιατρών ΕΣΥ με καθεστώς μερικής απασχόλησης), επί 297 ψηφισάντων, 156 βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν «ναι», ενώ 141 βουλευτές της αντιπολίτευσης ψήφισαν «όχι».

Κλείνοντας τη διήμερη συζήτηση, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα είχε πει ότι ο στόχος ενός συστήματος υγείας δεν είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, αλλά ασφαλείς υπηρεσίες. Η κ. Γκάγκα είπε ότι το σύστημα φυλλοροεί εδώ και χρόνια και η απάντηση δεν είναι τα 2.000 ευρώ μισθό για τους γιατρούς που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Δώσαμε 2.000 ευρώ αφορολόγητα και ήρθαν ελάχιστοι. Δεν είναι το οικονομικό το πρώτο κίνητρο, αλλά η εξειδίκευση εργασίας, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια που μπορεί να έχει ένας γιατρός», είπε η κ. Γκάγκα, αναφερόμενη στη δυνατότητα που δίδεται στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν και ιδιωτικό έργο έως δύο απογεύματα την εβδομάδα.

Η κ. Γκάγκα, που κάλεσε όλες τις δυνάμεις να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, είπε ότι ακόμα και εάν δεν το πράξουν «το νομοσχέδιο θα περάσει, και θα είναι καλό για την κοινωνία». Εξέφρασε, δε, την πεποίθηση ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι και πάλι του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία θα συνεχίσει με συνέπεια και με σταθερότητα να είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γιατρό και κάθε εργαζόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: Μαθήτρια επιχείρησε να μπει μέσα, με μαχαίρι και ναρκωτικά

Ταξιτζής έβγαλε όπλο στον Γιάννη Στάνκογλου

Μητσοτάκης: Οι τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τα κόκκινα δάνεια