Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση για όλες τις περιοχές.

Για το Σάββατο στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες στις βορειότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 με βαθμιαία ενίσχυση στο Ιόνιο στα 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Σα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην Κρήτη είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

