Κορονοϊός - Κρήτη: Νεογνό εσπευσμένα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Η κατάσταση του νεογνού παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση το μεσημέρι της Παρασκευής.



Νεογνό μόλις λίγων ημερών και δίνει τη μεγαλύτερη μάχη προκειμένου να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή αφού νοσεί με κορoνοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα νεογνό κοριτσάκι περίπου 25-35 ημερών μεταφέρεται εσπευσμένα από το Βενιζέλειο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Το κοριτσάκι που εμφάνισε συμπτώματα της νόσου covid-19 πριν μερικές ημέρες βρίσκονταν νοσηλευόμενο στο Βενιζέλειο ωστόσο σήμερα το μεσημέρι η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση με αποτέλεσμα οι ιατροί να κρίνουν ως απόλυτη αναγκαία τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Άμεσα σήμανε συναγερμός τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και στο ΕΚΑΒ για την ταχύτερη μεταφορά του κοριτσιού που παλεύει με την πιο ύπουλη νόσο των ημερών μας για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή.

πηγή: cretapost.gr

