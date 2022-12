Πολιτική

Μελόνι: Ανησυχία για πιθανή “αναρχική επίθεση” στην Ιταλίδα διπλωμάτη

Η δήλωση της Ιταλίδας πρωθυπουργού για την επίθεση κατά της διπλωμάτη της χώρας της στην Αθήνα. Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον Ιταλό ομόλογό του.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή της, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την σύμβουλο της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, σχετικά με την επίθεση της περασμένης νύχτας.

Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Εκφράζω την αλληλεγγύη και την εγγύτητά μου, την προσωπική και της ιταλικής κυβέρνησης, στην πρώτη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, Σουζάνα Σλάιν, όπως και την βαθιά ανησυχία για την επίθεση που δέχθηκε, πιθανόν αναρχικής προέλευσης. Παρακολουθώ το όλο θέμα με μέγιστη προσοχή και μέσω του υπουργού εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος σήμερα πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα».

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Πιαντεντόζι

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας Matteo Piantedosi. Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε αναλυτικά τον ιταλό ομόλογό του για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου «Ακρίτας» στον Έβρο, ενώ συμφωνήθηκε η ενίσχυση και αναβάθμιση της αστυνομικής συνεργασίας των δύο κρατών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος.

Με ανάρτησή του στα media, o Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει:

«Συναντήθηκα σήμερα στη Ρώμη με τον Υπουργό Εσωτερικών της νέας ιταλικής Κυβέρνησης, Matteo Piantedosi. Ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε ακόμη περισσότερο την αστυνομική συνεργασία των δύο κρατών για να αντιμετωπίσουμε από κοινού αποτελεσματικά τις προκλήσεις της παράνομης μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος. Ενημέρωσα αναλυτικά σε αυτό το πλαίσιο τον Ιταλό συνάδελφό μου για την εφαρμογή του Σχεδίου "Ακρίτας" στον Έβρο, για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των παράνομων μεταναστών. Μου εξέφρασε την ξεκάθαρη στήριξη και την αλληλεγγύη της Ιταλίας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στα σύνορα μας».

