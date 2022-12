Μουντιάλ 2022: Ο Μέσι έτοιμος να τα… χιλιάσει

Αθλητικά

Ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο θα φτάσει το Σάββατο ο Λιονέλ Μέσι, όταν η Αργεντινή αντιμετωπίσει την Αυστραλία (21:00) στο στάδιο «Αχμάντ Μπιν Αλί» του Αλ Ραγιάν, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αρχηγός της Αργεντινής θα φτάσει σε έναν αριθμό, τον οποίο μόνο λίγοι παίκτες στην ιστορία έφτασαν, καθώς θα συμπληρώσει 1000 παιχνίδια στην καριέρα του. Θα το κάνει την ημέρα που θα προσπαθήσει να οδηγήσει την «αλμπισελέστε» ξανά στα προημιτελικά, όπως συνέβη σε τρία από τα τέσσερα Μουντιάλ, στα οποία έχει ήδη παίξει: στη Γερμανία το 2006, στη Νότια Αφρική το 2010 και στη Βραζιλία το 2014. Η μόνη φορά που δεν συνέβη αυτό ήταν στη Ρωσία το 2018.

Αγώνες 1.000... καθαροί, χωρίς να προσμετρώνται παιχνίδια στην... παραλία, δίχως να υπολογίζονται αυτοί των ομάδων νέων και ούτε καν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μόνο εκείνοι που έχει παίξει με την Μπαρτσελόνα, την Παρί Σεν Ζερμέν και την εθνική ανδρών της Αργεντινής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα της Αργεντινής "Ole".

«Είναι χαρά να συνεχίζω να πετυχαίνω ρεκόρ. Το έμαθα τώρα. Ο Ντιέγκο θα ήταν πολύ χαρούμενος για μένα, γιατί πάντα μου έδειχνε πολλή στοργή. Αλλά είμαι χαρούμενος για το παιχνίδι, για τον κόσμο, για την πάσα και για όλα» είπε ο «ψύλλος», μιλώντας στην "Ole", όταν στο παιχνίδι με την Πολωνία ξεπέρασε τον Μαραντόνα ως ο Αργεντινός με τους περισσότερους αγώνες (22) σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ανάλογα με την ακρίβεια των δεδομένων, δεν μπορούν να βρεθούν περισσότεροι από 20 ή 25 ποδοσφαιριστές που έχουν ξεπεράσει τα 1.000 παιχνίδια στην καριέρα τους σε όλη την ιστορία. Ο μόνος Αργεντινός που τα ξεπέρασε είναι ο Χαβιέρ Ζανέτι, ο οποίος έφτασε τους 1.100 αγώνες, αποχωρώντας από την ενεργό δράση στα 40 του χρόνια.

Οι Πίτερ Σίλτον, Ροζέριο Σένι, Ίκερ Κασίγιας και Τζανλουίτζι Μπουφόν βρίσκονται επίσης σε αυτό το επίλεκτο «γκρουπ» των παικτών που ξεπέρασαν τα 1.000 παιχνίδια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις είναι τερματοφύλακες.

Στο συγκεκριμένο επίτευγμα έφτασαν επίσης ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Τσάβι και ο Ραούλ.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι 35 ετών και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2023 με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Προσθέτοντας τους 778 αγώνες της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα, τους 53 στην Παρί Σεν Ζερμέν και τους 168 στην εθνική Αργεντινής, το άθροισμα δίνει 999. Και μόλις «αρχίσει» η μονομαχία με την Αυστραλία για τους «16», ο Μέσι θα φτάσει τους 1.000!

