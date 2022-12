Οικονομία

Λιγνίτης: Γερμανία και Πολωνία προειδοποιούν για έλλειψη

Πότε αναμένονται τα προβλήματα με την έλλειψη λιγνίτη στην Ευρώπη.

Για τον κίνδυνο έλλειψης λιγνίτη στη Γερμανία και στην Πολωνία, λόγω της αύξησης στη χρήση, προειδοποιούν για πρώτη φορά οι ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σοβαρότερα προβλήματα αναμένονται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt, ενόψει της χειμερινής περιόδου, οι ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας εκφράζουν έντονη ανησυχία, ειδικά για τα αποθέματα λιγνίτη στη Γερμανία και στην Πολωνία. Ειδικά στη δεύτερη, αναφέρει ο ευρωπαϊκός όμιλος δικτύων Entsoe, δεν θα πρέπει να γίνει υπερβολική χρήση λιγνίτη τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα να μειωθούν και οι εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας.

Η Γερμανία καταναλώνει τώρα πολύ περισσότερο λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ό,τι πριν από λίγους μήνες, καθώς προσπαθεί να εξοικονομήσει όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό αέριο. Όταν κλείσουν και οι τελευταίοι πυρηνικοί σταθμοί, τον Απρίλιο, επισημαίνει η εφημερίδα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα καταστεί ακόμη πιο σημαντική. Παράλληλα, μειώνεται ήδη η ισχύς των πυρηνικών σταθμών.

Σύμφωνα με τον όμιλο Entsoe, προβλήματα εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν επίσης η Γαλλία και η Ιρλανδία, ενδεχομένως και πριν από τον Ιανουάριο, κυρίως λόγω της αργής επαναλειτουργίας των γαλλικών πυρηνικών σταθμών και της απώλειας δυναμικότητας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από πυρηνική ενέργεια στη Σουηδία και τη Φινλανδία.

