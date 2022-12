Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Ο εκνευρισμός της πρεσβυτέρας και η έρευνα για κακουργήματα (βίντεο)

Η Σταματία Γεωργαντή, στην θέα των δημοσιογράφων, εγκαταλείπει…τρέχοντας την δομή της Κιβωτού στον Κολωνό. Πού βρίσκεται ο πατήρ Αντώνιος. Η έρευνα των εισαγγελικών αρχών.



Για 4 αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα διέταξαν οι εισαγγελικές αρχές να διερευνηθούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβύτερα του και 9 ακόμη πρώην στελέχη της «Κιβωτού του Κόσμου».

Μετά την 24ωρη εκπνοή της εισαγγελικής διορίας για άμεση απομάκρυνση του ιδρυτή της οργάνωσης από όλες τις δομές της, ο πατήρ Αντώνιος φέρεται ήδη να φιλοξενείτε σε φιλικό του σπίτι, ενώ σήμερα το μεσημέρι η πρεσβύτερα έφυγε…τρέχοντας από το διαμέρισμα του ζευγαριού στον Κολωνό.

Δημοσιογράφος : Θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση; Τι έχετε να πείτε για τις καταγγελίες

Η πρεσβύτερα του πατρός Αντώνιου Παπανικολάου εγκαταλείπει…τρέχοντας την δομή της Κιβωτού στον Κολωνό. Κρατώντας ένα άσπρο βαλιτσάκι, κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο που βρίσκεται έτοιμο να την παραλάβει.







Στην πρώτη εμφάνιση της πρεσβυτέρας μετά τις καταγγελίες, μοιάζει εκνευρισμένη. Με χαμένη ψυχραιμία τρέχει να αποφύγει τις κάμερες, σπεύδει προς το όχημα που είναι έτοιμο να την παραλάβει…

Η πόρτα καθυστερεί να ανοίξει και η Σταματία Γεωργαντή με νευρά χτυπάει το πόδι στην άσφαλτο και με το χέρι της, το τζάμι του αυτοκινήτου, που μαρσάρει για να εγκαταλείψει το σημείο το συντομότερο δυνατό.

Με το πόδι στο γκάζι και τον οδηγό να κάνει ελιγμούς ανάμεσα στα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται στο σημείο, η έκπτωτη πρόεδρος της οργάνωσης – λίγη ώρα μετά την εκπνοή της εισαγγελικής διορίας για άμεση απομάκρυνση του ιδρυτή της Κιβωτού από όλες τις δομές - εγκαταλείπει και εκείνη, από την…πίσω πόρτα, τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στον Κολωνό…



Λίγη ώρα νωρίτερα, από την κεντρική είσοδο του κτηρίου είχε μπει η νέα προσωρινή πρόεδρος για ένα ακόμη συμβούλιο του ιδρύματος…



Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου φέρεται να φιλοξενείται σε σπίτι συγγενικού του προσώπου, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθούν από το διαμέρισμα που διατηρούσε το ζευγάρι, στον τελευταίο όροφο της δομής, εδώ στον Κολωνό, τα προσωπικά τους αντικείμενα.





Έρευνα για 4 κακουργήματα

Για υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή, απιστίας και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συνολικά για 4 αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα διέταξαν οι εισαγγελικές αρχές να διερευνηθούν – σε βάθος 5ετίας - ο ιδρυτής της Κιβωτού, η πρώην πρόεδρος της οργάνωσης και 9 ακόμη πρώην στελέχη και στενοί συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου.

Εν τω μεταξύ, την σιωπή της έσπασε η πρώην παιδαγωγός από την δομή της Καλαμάτας, η γυναίκα που αρχικά εμπιστεύτηκε ο 19χρονος, πριν μεταβεί στις επίσημες αρχές να καταγγείλει τις ασελγείς πράξεις σε βάρος του από στέλεχος της οργάνωσης.



«Με εμπιστεύτηκαν τα παιδιά γιατί ακριβώς επειδή ήμουν ήδη απομακρυσμένη απ΄την δομή και μπορούσαν να μου μιλήσουν άνετα, γαιτί είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Δεν είπε …[ο 19χρονος] κάτι ψέματα, δεν είπε κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο. Είπε αυτά τα οποία ήταν η αλήθεια, αυτό», δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η πρώην παιδαγωγός στην Δομή της Καλαμάτας



Οι καταθέσεις πρώην τροφίμων και εργαζομένων συνεχίζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

