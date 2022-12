Οικονομία

Κτηνοτροφία: Ανοίγει η πλατφόρμα για αγορά ζωοτροφών

Αποζημίωση σε κτηνοτρόφους και μετακινούμενους κτηνοτρόφους δίνεται μέσω της πλατφόρμας που ανοίγει τις επόμενες ημέρες.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους δικαιούχους των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά των ζωοτροφών όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς σε παρέμβασή του στην ημερίδα για το Στρατηγικό Σχέδιο της Νέας ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια του δήμου Κιλελέρ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια μήλων ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι η συνδεδεμένη θα καταβληθεί για το 2022 και είπε ότι μέχρι 15 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί ο τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των μηλοπαραγωγών.

Υπογράμμισε ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι θα λάβουν εξισωτική αποζημίωση μέσα στο Δεκέμβριο, αρκεί να υποβάλουν την βεβαίωση μετακίνησης και πρόσθεσε ότι μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου οι Περιφέρειες θα πρέπει να δηλώσουν αν θα ολοκληρώσουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, ή θα τα αναλάβει το ΥΠΑΑΤ. Σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι από 1η Ιανουαρίου 2021 έως και σήμερα καταβλήθηκαν περίπου 500 εκατ. ευρώ, με τα μισά από αυτά να προέρχονται από εισφορές αγροτών και τα υπόλοιπα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μιλώντας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 ο υπουργός σημείωσε «είναι σημαντικό για τη χώρα μας ότι το ποσό των κοινοτικών ενισχύσεων παρέμεινε άθικτο χωρίς περικοπές στα 13,5 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2023 - 2027, σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. όπου υπήρξε περικοπή 10% και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν "σχήματα" στα οποία μπορεί να ενταχθεί ο αγρότης ώστε να ενισχύσει το εισόδημά του».

Τόνισε ότι στις συνδεδεμένες ενισχύσεις έχουν ενταχθεί επιπλέον, το μαλακό σιτάρι και το καλαμπόκι και διευκρίνισε ότι οι περιοχές της Θεσσαλίας που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στα προγράμματα απονιτροποίησης, δεν μπορούν εκ του κανονισμού, να λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση στο καλαμπόκι, αν συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς χάρτες του υπουργείου Περιβάλλοντος. Τέλος, σχετικά με την πληρωμή των προγραμμάτων απονιτροποίησης ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι «στο gov.gr έχει ανέβει η κατάσταση των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός υπογράμμισε ότι «η σωστή αξιοποίηση δράσεων και προγραμμάτων της νέας ΚΑΠ είναι εθνικός μονόδρομος» προσθέτοντας ότι θα πρέπει «να βρεθούν κονδύλια για την δίκαιη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας». Και πρόσθεσε «η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλογιζόμενη την κρισιμότητα των στιγμών και την δυναμική του πρωτογενούς τομέα, έχει επενδύσει σε αυτόν. Στη Θεσσαλία εξελίσσεται ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά προγράμματα στη χώρα».

