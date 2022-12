Κοινωνία

Κακιά Σκάλα: Εισαγγελική έρευνα για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

Την παρέμβαση Εισαγγελέα προκάλεσε η διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου. Με απόφαση Καραμανλή συγκροτείται επιτροπή διερεύνησης για την κατολίσθηση βράχων.



Έρευνα για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου από πτώση βράχων στο οδόστρωμα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αντώνης Ελευθεριάνος.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση με σκοπό να διαπιστωθεί αν προκύπτουν στοιχεία για τη διάπραξη του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία.

Η εντολή του κ. Ελευθεριάνου είναι να ελεγχθεί ο λόγος που αποδείχθηκε ανεπαρκές το ανάχωμα που έχει κατασκευαστεί στο επίμαχο σημείο καθώς και να διακριβωθεί αν η εν λόγω κατασκευή εξαρχής είχε κατασκευαστικές ατέλειες.

Παράλληλα ο εισαγγελέας ζητά να ερευνηθεί αν υπήρχε συμβατική υποχρέωση συντήρησης του επίμαχου έργου.

Καραμανλής: Έρευνα για τυχόν ευθύνες του παραχωρησιούχου

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή συγκροτήθηκε επιτροπή διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, τα ξημερώματα της Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου.

Η Επιτροπή θα υποβάλει το πόρισμα της το πολύ σε είκοσι μέρες.

Σύμφωνα με το Υπ. Μεταφορών, έργο της επιτροπής είναι ο επιμερισμός και καταλογισμός τυχόν ευθυνών στους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού.

Το πρωί της Πέμπτης, Έλληνες αλπινιστές υπό την επίβλεψη Ελβετού μηχανικού συνέχιζαν ελέγχουν την περιοχή, για να διαπιστώσουν την στατικότητα των βράχων.

Η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων να δοθεί στην κυκλοφορία το Σάββατο, ενώ η αριστερή λωρίδα αναμένεται να δοθεί προς χρήση από τα οχήματα την Κυριακή.

