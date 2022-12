Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Νότια Κορέα νίκησε την Πορτογαλία και πήρε θρυλική πρόκριση

Τα Παγκόσμιο Κύπελλο των μεγάλων εκπλήξεων επεφύλασσε άλλο ένα πολύ μεγάλο ματς, με τρομερές ανατροπές και θριαμβεύτρια τη Ν. Κορέα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο των μεγάλων εκπλήξεων επεφύλασσε άλλο ένα πολύ μεγάλο ματς, με τρομερές ανατροπές και θριαμβεύτρια τη Ν. Κορέα, η οποία νίκησε την Πορτογαλία με 2-1 με γκολ του Χε Τσαν Χουάνγκ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και κατέκτησε τη 2η θέση στον 8ο όμιλο και την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Οι Ασιάτες ισοβάθμησαν με την Ουρουγουάη στους 4 βαθμούς, αλλά σημείωσαν περισσότερα γκολ στον όμιλο (4-4, έναντι 2-2 των Ουρουγουανών) και πήραν εκείνοι το «εισιτήριο» για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Στην πρώτη θέση του 8ου ομίλου τερμάτισε η Πορτογαλία παρά την ήττα της και θα αντιμετωπίσει στους «16» την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στον 7ο όμιλο

Στο «Education City Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν, η Πορτογαλία ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα, παίρνοντας προβάδισμα από πολύ νωρίς. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Πέπε «σημάδεψε» εξαιρετικά το Ντιόγο Νταλότ στη δεξιά πτέρυγα, αυτός απέφυγε υπέροχα τον αντίπαλό του και την κατάλληλη στιγμή γύρισε προς τον Ρικάρντο Όρτα που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 για τους Ίβηρες.

Στο 15’ ο Κανσέλο έκανε ωραία ενέργεια και σουτ από τα δεξιά κι από δύσκολη γωνία, αλλά απέκρουσε ο γκολκίπερ της Νότιας Κορέας. Οι Νοτιοκορεάτες άρχισαν σταδιακά να ανεβάζουν «στροφές» και στο 27’ έφτασαν στην ισοφάριση, όταν από κόρνερ από τα αριστερά η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ρονάλντο και «στρώθηκε» στον Γιούνγκ-Γκουόν Κιμ, ο οποίος με προβολή πρόλαβε τον Ντιόγο Κόστα κι έκανε το 1-1.

Στο 35’ το σουτ του Νταλότ αποκρούστηκε εντυπωσιακά σε κόρνερ από τον Κιμ Σονγκ-Γκιού, ενώ στο 41’ το σουτ του Σον εξω από την περιοχή βρήκε σε ετοιμότητα τον Ντιόγο Κόστα.

Ένα λεπτό αργότερα (42’) το σουτ του Βιτίνια αποκρούστηκε από τον Κιμ Σονγκ-Γκιού, ενώ στο «ριμπάουντ» ο Κριστιάνο Ρονάλντο αστόχησε σε κεφαλιά «ψαράκι».

Η Ν. Κορέα άρχισε να γίνεται λίγο πιο πιεστική μετά το 60’ καθώς αναζητούσε άλλο ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης. Στο 66’ το σουτ του Σον δεν δυσκόλεψε τον Ντιογο Κόστα, ενώ ένα λεπτό αργότερα, το πολύ δυνατό σουτ του μέσου του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ίνμπεομ, βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της Πορτογαλίας που απέκρουσε εντυπωσιακά.

Οι Νοτιοκορεάτες συνέχισαν να κυνηγούν το δεύτερο γκολ και δικαιώθηκαν εντέλει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σον έκανε ένα τρομερό σόλο και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε προς τον Χε-Τσανγκ Χουάνγκ, ο οποίος δεν αστόχησε χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Μετά το φινάλε του αγώνα οι παίκτες της Ν. Κορέας πήραν αμέσως στα χέρια τους τα κινητά τους και παρακολούθησαν τα τελευταία λεπτά του αγώνα της Γκάνας με την Ουρουγουάη, πανηγυρίζοντας ακόμη πιο έξαλλα το τελικό 2-0 στο άλλο ματς, που τους χάρισε την πρόκριση στους «16».

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες: Κανγκ-Ιν Λι, Χε-Τσανγκ Χουάνγκ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Πάουλο Μπέντο): Κιμ Σονγκ-Γκιού, Γιν-Σου Κιμ, Γου-Γιάνγκ Γιούνγκ, Χουάνγκ Ίνμπεομ, Σον Χέουνγκ-Μιν, Γκουέ-Σουνγκ Τσο (90’+3’ Τσο Γιού-Μιν), Λι Γάε-Σουνγκ (66’ Xε-Τσαν Χουάνγκ), Κιμ Μουν Χουάν, Κανγκ-Ιν Λι (81’ Χουάνγκ Ουί-Τζο), Γιούνγκ-Γκουόν Κιμ (81’ Γιούν-Χο Σον), Κουνγκ-Γον Γουόν.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Φερνάντο Σάντος): Ντιόγο Κόστα, Νταλότ, Πέπε, Αντόνιο Σίλβα, Κανσέλο, Ρούμπεν Νέβες (65’ Λεάο), Ματέους Νούνιες (65’ Παλίνια), Βιτίνια (81’ Καρβάλιο), Ζοάο Μάριο (81’ Μπερνάρντο Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο (65’ Αντρέ Σίλβα), Ρικάρντο Όρτα.

