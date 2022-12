Κοινωνία

Εξάρχεια: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Πώς δρούσε το κύκλωμα (εικόνες)

Στη «φάκα» της Αστυνομίας κύκλωμα για διακίνηση ναρκωτικών στα Εξάρχεια.



Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και ειδικότερα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν χθες, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, με συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., 6 άτομα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 41, 43, 46 και 49 ετών, μέλη της οργάνωσης, ένας 37χρονος και μία 43χρονη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την δράση εγκληματικού κυκλώματος που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτας και χασισέλαιου) στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και κυρίως στα Εξάρχεια, επετεύχθη μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και δημιουργίας ατομικού "προφίλ", ο εντοπισμός των μελών του και η πιστοποίηση της δράσης τους.

Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε σπίτια στην περιοχή των Εξαρχείων, ως ορμητήρια για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, ο 46χρονος χρησιμοποιούσε σπίτι συγγενικού του προσώπου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, για τη φύλαξη, αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό του σε περίπτωση ελέγχου.

Μετά από έρευνες σε σπίτια στις περιοχές των Εξαρχείων, του Ζωγράφου και της Αγίας Βαρβάρας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: ακατέργαστη κάνναβη 3 κιλών και 774,5 γραμμ., κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) 87 γραμμ., κατεργασμένη κάνναβη (χασισέλαιο) 150 γραμμ., 4 ηλεκτρονικές συσκευές ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, το χρηματικό ποσό των 12.405 ευρώ και 6 κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον κατασχέθηκε αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

