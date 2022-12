Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: O ΕΕΣ στηρίζει διαχρονικά τους ανθρώπους με αναπηρία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3/12), απευθύνει έκκληση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα δικαιώματα και την ευημερία των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο έχουν κάποιας μορφής αναπηρία.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στις Θεμελιώδεις Αρχές που διέπουν το Ερυθροσταυρικό Κίνημα, μέσα από τις Υπηρεσίες παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τα Προγράμματά του, υποστηρίζει την ίση πρόσβαση στην υγεία ευάλωτων κυρίως συνανθρώπων μας, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας στο σπίτι. Σε Ειδικά Σχολεία και Δομές φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία, τα οποία επισκέπτονται νοσηλευτές και εθελοντές του, φροντίζει για την ενδυνάμωση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ατόμων αυτών, μέσω της ενημέρωσής τους σε θέματα που προάγουν την υγεία και προασπίζουν την ασφάλειά τους, όπως είναι ο Υγιεινός Τρόπος Ζωής, η Ατομική Υγιεινή και η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και στην Πρόληψη Ατυχημάτων.

Επιπρόσθετα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ενεργητική παρουσία σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες ατόμων με αναπηρία, αναλαμβάνοντας την υγειονομική κάλυψη των αγώνων, με πιο πρόσφατη την υγειονομική κάλυψη της διεξαγωγής των τετραήμερων Πανελλήνιων Αγώνων Special Olympics «Λουτράκι 2022», όπου συμμετείχαν 29 νοσηλευτές και εθελοντές του Τομέα Υγείας καλύπτοντας παράλληλα τέσσερις Υγειονομικούς Σταθμούς σε σημεία διεξαγωγής αγώνων.

