Μουντιάλ 2022: Τα ζευγάρια στην φάση των “16” και οι διασταυρώσεις

Τα 8 ζευγάρια της φάσης των "16" του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και οι διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό.



Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τους αγώνες των 8 ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και πλέον από το Σάββατο (3/12) ξεκινούν τα νοκ-άουτ της φάσης των «16» με τους αγώνες Ολλανδία-ΗΠΑ και Αργεντινή-Αυστραλία.

Μέσα στις επόμενες 15 μέρες, στους 16 αγώνες που απομένουν στη διοργάνωση, θα αναδειχθεί και η ομάδα που θα «σηκώσει» το βαρύτιμο τρόπαιο το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου στο Λουσαΐλ.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16»

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

17:00 1.Ολλανδία–ΗΠΑ «Khalifa International Stadium» Ντόχα

21:00 2.Αργεντινή–Αυστραλία «Ahmad bin Ali Stadium» Αλ-Ραγιάν

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

17:00 3.Γαλλία–Πολωνία «Al Thumama Stadium» Ντόχα

21:00 4.Αγγλία–Σενεγάλη «Al Bayt Stadium» Αλ-Χορ

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

17:00 5.Ιαπωνία–Κροατία «Al Janoub Stadium» Αλ-Ουάκρα

21:00 6.Βραζιλία–Ν. Κορέα «Stadium 974» Ντόχα

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

17:00 7.Μαρόκο-Ισπανία «Education City Stadium» Αλ-Ραγιάν

21:00 8.Πορτογαλία–Ελβετία «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

17:00 Α. Νικητής 5 – Νικητής 6 «Education City Stadium» Αλ-Ραγιάν

21:00 Β. Νικητής 1 – Νικητής 2 «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

17:00 Γ. Νικητής 7 – Νικητής 8 «Al Thumama Stadium» Ντόχα

21:00 Δ. Νικητής 4 – Νικητής 3 «Al Bayt Stadium» Αλ-Χορ

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

21:00 α. Νικητής Β – Νικητής Α «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

21:00 β. Νικητής Δ – Νικητής Γ «Al Bayt Stadium» Αλ-Χορ

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

17:00 Ηττημένος α – Ηττημένος β «Khalifa International Stadium» Ντόχα

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

21:00 Νικητής α – Νικητής β «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

