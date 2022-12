Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Οι αγώνες του Σαββάτου στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Πρεμιέρα για την φάση των “16” με πρώτη “γεύση” από τα νοκ-άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Δείτε όλο το πρόγραμμα μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (2/12) με την Νότια Κορέα και την Ελβετία να γίνονται οι δύο τελευταίες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Πλέον, από σήμερα Σάββατο (3/12) ανοίγει η αυλαία της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2022, με δύο πολύ δυνατούς αγώνες, που θα προβληθούν, σε απευθείας μετάδοση, από το ANT1+ και τον ΑΝΤ1.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις του Σαββάτου

Το Σάββαατο, 3 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν δύο αναμετρήσεις, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 ή από το ANT1+ και το Antenna.gr:

17:00, Ολλανδία - ΗΠΑ

21:00, Αργεντινή - Αυστραλία

Ολλανδία-Η.Π.Α. (17:00)

Η Ολλανδία δεν... εντυπωσίασε στη φάση των ομίλων, όμως παρόλα αυτά κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτιά στον 1ο όμιλο και στο δρόμο της θα βρει την εξαιρετική και πολύ νεανική ομάδα των Η.Π.Α. Οι Ολλανδοί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον τραυματία Φρίμπονγκ (διάστρεμμα), ενώ οι Αμερικανοί θα παίξουν πλήρεις.

Αργεντινή-Αυστραλία (21:00)

Η Αργεντινή έδειξε «χαρακτήρα» μετά την ήττα της στην πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία, πήρε τις νίκες που ήθελε στους αγώνες με το Μεξικό και την Πολωνία και κατέκτησε την πρωτιά στον 3ο όμιλο. Αντίπαλός της η πολύ δυναμική Αυστραλία που θα πάει αποφασισμένη για... μάχη και τη μεγάλη έκπληξη. Τα «καγκουρό» θα αγωνιστούν με πλήρη σύνθεση, ενώ οι Αργεντινοί έχουν ως μοναδικό αμφίβολο τον Ντι Μαρία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα «ζευγάρια» στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16»

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

17:00 1.Ολλανδία–ΗΠΑ «Khalifa International Stadium» Ντόχα

21:00 2.Αργεντινή–Αυστραλία «Ahmad bin Ali Stadium» Αλ-Ραγιάν

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

17:00 3.Γαλλία–Πολωνία «Al Thumama Stadium» Ντόχα

21:00 4.Αγγλία–Σενεγάλη «Al Bayt Stadium» Αλ-Χορ

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

17:00 5.Ιαπωνία–Κροατία «Al Janoub Stadium» Αλ-Ουάκρα

21:00 6.Βραζιλία–Ν. Κορέα «Stadium 974» Ντόχα

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

17:00 7.Μαρόκο-Ισπανία «Education City Stadium» Αλ-Ραγιάν

21:00 8.Πορτογαλία–Ελβετία «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

17:00 Α. Νικητής 5 – Νικητής 6 «Education City Stadium» Αλ-Ραγιάν

21:00 Β. Νικητής 1 – Νικητής 2 «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

17:00 Γ. Νικητής 7 – Νικητής 8 «Al Thumama Stadium» Ντόχα

21:00 Δ. Νικητής 4 – Νικητής 3 «Al Bayt Stadium» Αλ-Χορ

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

21:00 α. Νικητής Β – Νικητής Α «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

21:00 β. Νικητής Δ – Νικητής Γ «Al Bayt Stadium» Αλ-Χορ

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

17:00 Ηττημένος α – Ηττημένος β «Khalifa International Stadium» Ντόχα

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

21:00 Νικητής α – Νικητής β «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

