Πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο: G7 και Αυστραλία στην γραμμή της ΕΕ

Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, αλλά και η Αυστραλία συντάχθηκαν με την απόφαση της ΕΕ για επιβολή πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου της Ρωσίας.

Τα κράτη μέλη της G7 και η Αυστραλία συμφώνησαν χθες Παρασκευή στην επιβολή ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο, που όρισαν στα 60 δολάρια το βαρέλι - ώρες μετά την παρόμοια συμφωνία που κλείστηκε νωρίτερα από τις 27 χώρες της ΕΕ-, όπως αναφέρει κοινή ανακοίνωσή τους.

Η Βαρσοβία έδωσε το πράσινο φως για να αρχίσει να εφαρμόζεται το πλαφόν που είχε ήδη αποφασιστεί καταρχήν, επιτρέποντας την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την επιβολή του μέτρου στην ΕΕ, κατόπιν στα κράτη της ΕΕ και την Αυστραλία.

Ο μηχανισμός θα τεθεί σε εφαρμογή μεθαύριο Δευτέρα, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, καθώς ξεκινά ταυτόχρονα το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται διά θαλάσσης.

Πλαφόν στα 60 δολάρια από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε την Παρασκευή σε συμφωνία για ανώτατο όριο τιμής στα 60 δολάρια ανά βαρέλι του ρωσικού πετρέλαιου, που μεταφέρεται δια θαλάσσης, μετά την στήριξη της Πολωνίας, που ήταν η τελευταία χώρα μέλος η οποία είχε αντιρρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έγκριση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Βαρσοβία είχε αντισταθεί στο προτεινόμενο επίπεδο καθώς εξέτασε έναν μηχανισμό προσαρμογής για να διατηρήσει το ανώτατο όριο κάτω από την τιμή αγοράς. Είχε πιέσει σε διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητώντας το ανώτατο όριο να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο για να συμπιέσει τα έσοδα της Ρωσίας και να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρεσβευτής της Πολωνίας στην ΕΕ Αντρέι Σάντος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Βαρσοβία στηρίζει τη συμφωνία της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διατήρησης του ανώτατου ορίου της τιμής του πετρελαίου τουλάχιστον 5% κάτω από την τιμή της αγοράς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι το ανώτατο όριο τιμών θα μειώσει σημαντικά τα έσοδα της Ρωσίας. «Θα μας βοηθήσει να σταθεροποιήσουμε τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, προς όφελος των αναδυόμενων οικονομιών σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Twitter, προσθέτοντας ότι το ανώτατο όριο θα είναι «ρυθμιζόμενο με την πάροδο του χρόνου» για να αντιδρά στις εξελίξεις της αγοράς.

Εν τω μεταξύ, υποχώρηση παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες τόσο η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, όσο και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που υποχωρεί κατά περιπου 20 λεπτά σε σχέση με την τιμή του τις πρώτες ημέρες διάθεσης του για τον φετινό χειμώνα, στα μέσα Οκτωβρίου.

