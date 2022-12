Κοινωνία

Κακιά Σκάλα - Λέκκας: Κατολίσθηση βράχων ακόμη και λόγω διέλευσης ενός φορτηγού από τον δρόμο

Όπως είπε ο Καθ. Γεωλογίας στον ΑΝΤ1, ακόμη και το πέρασμα ενός φορτηγού απο τον δρόμο, μπορει να προκαλέσει πτώση βράχων. Τι ανέφερε για τα μέτρα που απαιτούνται. Τι εξήγησε για τους σεισμούς στην Εύβοια.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το Σάββατο ο Καθηγητής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με την κατολίσθηση βράχων στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Αθηνών, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Όπως είπε ο κ. Λέκκας, «το πρόβλημα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας υπάρχει επί χιλιάδες χρόνια. Οφείλεται στην ποιότητα των πετρωμάτων και τις συνθήκες, που οδηγούν σε αυξημένο κατολισθητικό κίνδυνο, ο οποίος αυξάνει όταν έχουμε μια κακοκαιρία, έναν σεισμό ή σε ακραία περίπτωση ακόμη και όταν περνάει από κάτω ένα φορτηγό».

«Η λύση είναι τα τεχνικά έργα, όπως οι φράχτες εγκλωβισμού, τα σύρματα που συγκρατούν τους βράχους όταν αποκολλιούνται, για να μην πέφτουν στον δρόμο. Αυτοί οι φράχτες παγίδευσης αστόχησαν στην συγκεκριμένη περίπτωση και δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τους βράχους των 20.000 κυβικών μέτρων», παρατήρησε ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ.

Ο κ. Λέκκας τόνισε πως «απαιτείται τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση στα έργα και στους φράχτες παγίδευσης».

Εν τω μεταξύ, έρευνα για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου από πτώση βράχων στο οδόστρωμα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αντώνης Ελευθεριάνος.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση με σκοπό να διαπιστωθεί αν προκύπτουν στοιχεία για τη διάπραξη του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία. Η εντολή του κ. Ελευθεριάνου είναι να ελεγχθεί ο λόγος που αποδείχθηκε ανεπαρκές το ανάχωμα που έχει κατασκευαστεί στο επίμαχο σημείο καθώς και να διακριβωθεί αν η εν λόγω κατασκευή εξαρχής είχε κατασκευαστικές ατέλειες.

Παράλληλα ο εισαγγελέας ζητά να ερευνηθεί αν υπήρχε συμβατική υποχρέωση συντήρησης του επίμαχου έργου.

Παράλλληλα, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή συγκροτήθηκε επιτροπή διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, τα ξημερώματα της Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου.





Ερωτηθείς σχετικά με τους σεισμούς στην Εύβοια, υπό και την ιδιότητα του Προέδρου του ΟΑΣΠ, ο Ευθύμης Λέκκας είπε ότι «Κατά πάσα πιθανότητα ο κίνδυνος έχει περάσει, το φαινόμενο είναι σε αποδρομή».

Εκτίμησε πάντως ότι «μπορεί να έχουμε δονήσεις το επόμενο διάστημα που όμως δεν πρόκειται να προκαλέσουν κανένα πρόβλημα στους κατοίκους».

