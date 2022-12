Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – γρίπη: Η Βρετανία δοκιμάζεται από το “εκρηκτικό κοκτέιλ”

"Έκρηξη" στα κρούσματα κορονοϊού την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι νοσηλείες ασθενών με γρίπη αυξήθηκαν κατά 40%.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε ξανά το φράγμα του ενός εκατομμυρίου σε εβδομαδιαία βάση, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες που εκφράζονται για νέο, χειμερινό κύμα, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή.

Ο αριθμός των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο που επιβεβαιώθηκε με εξετάσεις ότι μολύνθηκαν από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκε κατά 6% την εβδομάδα ως την 21η Νοεμβρίου. Την αμέσως προηγούμενη, ο αριθμός τους ήταν 972.000, σύμφωνα με την βρετανική στατιστική υπηρεσία (Office for National Statistics, ONS).

Επρόκειτο για την πρώτη αύξηση των κρουσμάτων από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε τη 17η Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, έχει ενσκήψει αύξηση 40% των ασθενών στα νοσοκομεία εξαιτίας της γρίπης, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία υγείας (National Health Service, NHS). Στελέχη του θεσμού έχουν προειδοποιήσει πως υπάρχει κίνδυνος «διπλής» πανδημίας, που θα αυξήσει πολύ την πίεση στο σύστημα των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο ιστότοπος Our World in Data, η Βρετανία μετράει πάνω από 212.000 θανάτους εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 επί συνόλου κάπου 24 εκατομμυρίων καταγεγραμμένων μολύνσεων από τον SARS-CoV-2.

