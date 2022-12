Οικονομία

Γεωργιάδης για “καλάθι του νοικοκυριού”: Τι θα περιλαμβάνει στις γιορτές

Τι είπε για τα επιτόκια των τραπεζών, το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, αλλά και τις εξελίξεις αναφορικά με την «Κιβωτό του Κόσμου».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στο MEGA και αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με τις τράπεζες. Ο υπουργός τόνισε πως οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και η κυβέρνηση δεν μπορεί να διατάξει και να νομοθετήσει το κοστολόγιό τους.

«Δεν μπορούμε να παρέμβουμε νομοθετικά στα επιτόκια, το ξεκαθαρίζω αυτό. Υπάρχουν φόβοι για νέο γύρο κόκκινων δανείων εν μέσω πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων και θεωρούν ότι πρέπει να προστατευτεί η επάρκεια και η σταθερότητα πριν την κρίση. Θεωρώ υπερβολικούς αυτούς τους φόβους, η Ελλάδα δεν θα έχει αύξηση κόκκινων δανείων από την αύξηση των επιτοκίων», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Έρχεται το εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού

Όπως τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις για το εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και προσφορές στα παιχνίδια για τα παιδιά, ενώ έκανε και μία εκτίμηση για τη λειτουργία του μέτρου μέχρι στιγμής.

«Το καλάθι του νοικοκυριού έχει δουλέψει πολύ καλά. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος, έχει δουλέψει καλύτερα από ότι νόμιζα κι εγώ στην αρχή. Το καλάθι του νοικοκυριού ήταν δικιά μου ιδέα, ωρίμασε κατά τη διαδικασία εφαρμογής του και διορθώθηκε. Μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε σοβαρές μειώσεις τιμών, συγκράτηση πληθωρισμού εντός του καλαθιού, σε αρκετά μεγάλες προσφορές έξω από το καλάθι. Σε γενικές γραμμές το καλάθι έχει λειτουργήσει».

Σε ότι αφορά τις εκλογές, είπε πως «συνταγματικά το αργότερο που μπορούν να γίνουν είναι τον Ιούλιο του 2023, ενώ ανέφερε πως η χώρα έχει ήδη μπει σε προεκλογικό κλίμα».

Με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της «Κιβωτού», ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε πως πριν από λίγους μήνες η κυβέρνηση δέχτηκε «πυρά» για το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τους ελέγχους σε ιδρύματα.

«Η κυβέρνηση κατηγορήθηκε σφόδρα προ έξι μηνών όταν έφτιαξε για πρώτη φορά το θεσμικό πλαίσιο για τους ελέγχους στα ιδρύματα. Αποδείχτηκε ότι η πολιτική της αρμόδιας υφυπουργού, Δόμνας Μιχαηλίδου, σε αυτό το θέμα δικαιώθηκε από τις εξελίξεις», κατέληξε.

