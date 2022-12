Κοινωνία

“Κιβωτός”: ο “εξαφανισμένος” πατήρ Αντώνιος, η οργή της πρεσβυτέρας και τα κακουργήματα

Άφαντος παραμένει ο πατέρας Αντώνιος, ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για 4 κακουργήματα από πρώην στελέχη της “ΚτΚ”. Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί.

«Εξαφανισμένος» παραμένει ο πατέρας Αντώνιος, μετά από την εισαγγελική διάταξη με την οποία του απαγορεύεται να προσεγγίζει τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», ενώ η Οικονομική Αστυνομία ερευνά αν ο ίδιος και άλλα 10 πρώην στελέχη της οργάνωσης έχουν τελέσει οικονομικά εγκλήματα.

Το πρωί της Παρασκευής, αστυνομικοί επέδωσαν στο σπίτι που δηλώνει ως κατοικία ο ιδρυτής της «Κιβωτού», στην Ραφήνα, το φάκελο με την εισαγγελική εντολή, χωρίς ωστόσο να τον παραλάβει, καθώς φέρεται να απουσιάζει.

Ο πατέρας Αντώνιος μετά την απομάκρυνσή του από τη δομή της οδού Σαρπηδώνος στον Κολωνό, στον τελευταίο όροφο της οποίας βρίσκεται μια από τις κατοικίες του, είναι εξαφανισμένος χωρίς κανείς να ξέρει που βρίσκεται.

Στελέχη της απερχόμενης διοίκησης διαρρέουν πως το πρωί της Πέμπτης αποχώρησε από την Κιβωτό προς άγνωστη κατεύθυνση. Ένα σενάριο τον θέλει να βρίσκεται σε σπίτι στενού του συνεργάτη ή να φιλοξενείται στο σπίτι του οδηγού της πρεσβυτέρας στην Βραυρώνα. Δεν αποκλείεται, όμως, να έχει βρει «καταφύγιο» σε κάποιο διαμέρισμα της «Κιβωτού» στην Αττική, παρά την εντολή του Εισαγγελέα να μην έχει καμία σχέση με την Κιβωτό.

Ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος πάντως, σύμφωνα με το STAR, φέρεται να είπε σε δικούς του ανθρώπους, «Δεν περίμενα μετά από τόση προσπάθεια να ακούγεται το όνομά μου για τέτοια πράγματα. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι περασμένα στην Κιβωτό. Δεν έχω τίποτα δικό μου. Όλα είναι των παιδιών. Δεν κρύβομαι από κανέναν. Αν με ζητήσουν οι Αρχές θα εμφανιστώ αμέσως. Με κατηγορούν άδικα άνθρωποι που δεν πέρασαν καν από την Κιβωτό. Τα ράσα μου δεν έχουν τσέπες».

Ο εκνευρισμός της πρεσβυτέρας

Το μεσημέρι της Παρασκευήε, η πρεσβύτερα έφυγε…τρέχοντας από το διαμέρισμα του ζευγαριού στον Κολωνό.

Δημοσιογράφος : Θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση; Τι έχετε να πείτε για τις καταγγελίες

: Θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση; Τι έχετε να πείτε για τις καταγγελίες Πρεσβυτέρα: Βρε, άνοιξέ μου εδώ…

Η πρεσβύτερα του πατρός Αντώνιου Παπανικολάου εγκατέλειψε …τρέχοντας την δομή της Κιβωτού στον Κολωνό. Κρατώντας ένα άσπρο βαλιτσάκι, κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο που βρίσκεται έτοιμο να την παραλάβει.







Στην πρώτη εμφάνιση της πρεσβυτέρας μετά τις καταγγελίες, μοιάζει εκνευρισμένη. Με χαμένη ψυχραιμία τρέχει να αποφύγει τις κάμερες, σπεύδει προς το όχημα που είναι έτοιμο να την παραλάβει…

Η πόρτα καθυστερεί να ανοίξει και η Σταματία Γεωργαντή με νευρά χτυπάει το πόδι στην άσφαλτο και με το χέρι της, το τζάμι του αυτοκινήτου, που μαρσάρει για να εγκαταλείψει το σημείο το συντομότερο δυνατό.

Με το πόδι στο γκάζι και τον οδηγό να κάνει ελιγμούς ανάμεσα στα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται στο σημείο, η έκπτωτη πρόεδρος της οργάνωσης – λίγη ώρα μετά την εκπνοή της εισαγγελικής διορίας για άμεση απομάκρυνση του ιδρυτή της Κιβωτού από όλες τις δομές - εγκαταλείπει και εκείνη, από την…πίσω πόρτα, τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στον Κολωνό…



Λίγη ώρα νωρίτερα, από την κεντρική είσοδο του κτηρίου είχε μπει η νέα προσωρινή πρόεδρος για ένα ακόμη συμβούλιο του ιδρύματος…





Την ίδια ώρα, ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή στα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας να ελέγξουν τόσο τον ίδιο και τη σύζυγό του, Σταματία Γεωργαντή, καθώς και άλλα εννέα πρώην στελέχη της «Κιβωτού του Κόσμου», για το ενδεχόμενο τέλεσης των κακουργημάτων της απιστίας, της υπεξαίρεσης, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παραγγελία του κ. Σέβη, ο οποίος χρεώθηκε τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο, η Οικονομική Αστυνομία θα διερευνήσει τα πάντα γύρω από τα οικονομικά της οργάνωσης, καθώς και των έντεκα, φυσικών προσώπων.

Ο φορολογικός έλεγχος θα αφορά την τελευταία πενταετία ενώ θα γίνει και άνοιγμα των εταιρικών λογαριασμών καθώς και όλων των λογαριασμών των 11 φυσικών προσώπων.

Παράλληλα, οι Αρχές θα πραγματοποιήσουν και διαχειριστικό έλεγχο ενώ στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς ή από ευρωπαϊκούς πόρους.

Το πρωί του Σαββάτου, στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" του ΑΝΤ1, ο πρώην Διευθυντής του ΣΟΕ, Θεόδωρος Φλωράτος, αναφέρθηκε σε μη παραγραφόμενα κακουργήματα τα οποία διερευνώνται από τις Αρχές, αλλά και για την τακτική της συλλογής δωρεών μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων σε κουτιά που υπήρχαν σε κηδείες και άλλες τελετές, σημειώνοντας ότι πρέπει να ερευνηθεί αν εχουν καταγραφεί όλα τα έσοδα αυτα.

