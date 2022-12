Κοινωνία

Άκτιο: Νεκρός σμηνίτης από πυροβολισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΑ, ο 19χρονος σμηνίτης τραυματίστηκε θανάσιμα από όπλο, χωρίς να γίνονται γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Την τελευταία του πνοή, έχοντας τραυματιστεί θανάσιμα από όπλο, άφησε 19χρονος σμηνίτης στο Άκτιο το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ο νεαρός διεκομίσθη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΓΕΑ.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας:

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Δεκεμβρίου 2022, o Σμηνίτης Ζ.Μ., ετών 19, ο οποίος υπηρετούσε στη Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION, τραυματίστηκε σοβαρά με όπλο, ευρισκόμενος εν υπηρεσία. Διεκομίσθη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Δημόσιο: Επιχείρηση “Θερμοστάτης” με… ηλεκτρικό καλοριφέρ σε “Γραφείο Υπουργού” (εικόνες)

“Κιβωτός”: ο “εξαφανισμένος” πατήρ Αντώνιοςς, η οργή της πρεσβυτέρας και τα κακουργήματα