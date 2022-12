Κόσμος

Χουριέτ για “Simsek”: η τουρκική “Αστραπή” που ξεγελάει τον εχθρό (εικόνες)

Τι αναφέρει το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας για τις δυνατότητες που φέρεται να έχει το drone, το οποίο εμφανίζεται στα ραντάρ ως άλλου είδους αεροσκάφος.

«Το τουρκικό “Simsek” (μτφ. «Αστραπή») που εξαπατά τον εχθρό», τιτλοφορείται το άρθρο της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της τουρκικής πολεμικής αεροσπορίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, χαρακτηρίζεται ως «σούπερ drone», επειδή «έχει την ιδιότητα να ξεγελά τα ραντάρ καθώς εμφανίζεται ως άλλο είδους αεροσκάφος».

Αναφέρεται πως «φαίνεται στα ραντάρ σαν να είναι F16 ή F4 ή C130, σαν να βρίσκεται στον ίδιο στόλο κι έτσι κρύβεται ανάμεσα στα πολεμικά αεροσκάφη».

«Κινείται σαν να είναι η “σκιά” ενός πραγματικού μαχητικού αεροσκάφους. Ο εχθρός νομίζοντας ότι είναι πραγματικό αεροσκάφος, δυσκολεύεται να το χτυπήσει», γράφει η Χουριέτ.

Ακόμη, στο άρθρο επισημαίνεται ότι το «Σιμσέκ» μπορεί να ενσωματώσει εκρηκτικά και να χτυπήσει τον στόχο του, μετατρεπόμενο σε «καμικάζι».

Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί μερικά drones σε μεγάλες διαστάσεις, ενώ υπάρχουν και μικρότερα «Simsek», τα οποία σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, «χρησιμοποιούνται και για το αμυντικό σύστημα που αναπτύσσει η Τουρκία και για τους S-400».

