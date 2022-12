Πολιτική

Θεοδώρα Δούρου: Η μάχιμη πιλότος Mirage που τρέμουν οι Τούρκοι

Η 29χρονη που έχει «κλειδώσει» τουρκικούς στόχους πολλές φορές στο Αιγαίο, εντυπωσίασε με τις ικανότητες της, σε πολυεθνική άσκηση με κορυφαίος πιλότους στα Εμιράτα.

Το ότι έχουμε μερικούς από τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο οι οποίοι διακρίνονται σε κάθε είδους πολυεθνική άσκηση που συμμετέχουν είναι κάτι που γνωρίζουμε όλοι. Όμως όπως φαίνεται και οι Ελληνίδες χειριστές, έστω και λίγες αριθμητικά, δεν πάνε πίσω.

Κάτι που αποδείχτηκε περίτρανα στην πρόσφατη άσκηση ATLC (Advanced Tactical Leadership Course) που έγινε στα Εμιράτα. Σε αυτή την άσκηση συμμετείχαν οι κορυφαίοι πιλότοι από χώρες όπως η ΗΠΑ, η Βρετανία και η Σαουδική Αραβία, ενώ συμμετείχαν και ως παρατηρητές η Αυστραλία και η Ινδία.

Η Ελλάδα συμμετείχε με τρία Mirage 2000-5 και το αντίστοιχο προσωπικό υποστήριξης, σύμφωνα με το newsauto.gr. Και ανάμεσα στους πιλότους που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στην άσκηση ήταν και μία Υποσμηναγός.

Η 29χρονη μάλιστα εντυπωσίασε τους πάντες με τις ικανότητές της και την απόδοσή της στις εξαιρετικά δύσκολες ασκήσεις που διεξάγονται σε αυτή την κορυφαίου επιπέδου άσκηση.

Η Ελληνίδα πιλότος ξεχώρισε ανάμεσα στους 250 συμμετέχοντες που είχαν μία πολυήμερη εκπαίδευση σε διάφορα ακραία σενάρια και πολύ προωθημένες τακτικές εναέριας μάχης.

Η 29χρονη Υποσμηναγός Θεοδώρα Δούρου, με καταγωγή από την Μαλεσίνα Φθιώτιδας είχε το “μικρόβιο” του αεροπόρου από μικρή.

Και μάλιστα ήταν αποφασισμένη να πετάξει μόνο με τα δελταπτέρυγα Mirage 2000 τα οποία πετούσαν πάνω από το χωριό της πριν προσγειωθούν στην Τανάγρα.

Η Θεοδώρα Δούρου είναι από τους πιο μάχιμους πιλότους του συγκεκριμένου τύπου με πολλές συμμετοχές σε αερομαχίες με τουρκικά αεροσκάφη, έχοντας κλειδώσει “στόχο” αρκετές φορές στις εμπλοκές πάνω από το Αιγαίο.

Η συγκεκριμένη πιλότος δεν είναι η μοναδική που κοσμεί την Π.Α. καθώς υπάρχουν και άλλες γυναίκες-χειριστές αλλά και εκπαιδευτές στο δυναμικό της. Το φύλο δεν κάνει την διαφορά για την ελληνικά φτερά. Και όπως απέδειξε έμπρακτα η πιλότος μας στα Εμιράτα, μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, απέναντι σε άνδρες κάθε εθνικότητας και πτητικών εμπειριών.

Πηγή: neakriti.gr

