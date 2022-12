Πολιτική

Εκλογές: Πιερρακάκης και Τριαντόπουλος θα είναι υποψήφιοι βουλευτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες εκλογικές περιφέρειες θα κατέλθουν ως υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργό.

(εικόνα αρχείου)

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι του Σαββάτου, με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις προσεχείς εθνικές εκλογές, στα ψηφοδέλτια της ΝΔ θα περιλαμβάνονται και δύο μη κοινοβουλευτικά μέλη της σημερινής Κυβέρνησης, οι κ. Πιερρακάκης και Τριαντόπουλος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, «ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στις προσεχείς εκλογές θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών».

Σε ότι αφορά την έτερη υποψηφιότητα, «ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ, στην εκλογική περιφέρεια Μαγνησίας».

Υπενθυμίζεται ότι πριν απο περιπου 10 ημέρες, μετά από συνάντηση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, ανακοινώθηκε ότι στις προσεχείς Εθνικές Εκλογές του 2023 θα είναι υποψήφια βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος στην Α' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για την ευκαιρία που μου δίνει να είμαι υποψήφια βουλευτής στην Α' περιφέρεια Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του 2023. Είναι τιμή για εμένα να συμμετάσχω στη μάχη της παράταξης που είναι σταθερά προσανατολισμένη στον υπεύθυνο πατριωτισμό και το δραστικό εκσυγχρονισμό της πατρίδας μας, για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης μας σε κέντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, βιωσιμότητας και ευζωίας», δήλωσε η κ. Σπυράκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Σκότωσε την νεαρή σύζυγο του και παραδόθηκε

Χουριέτ για “Simsek”: η τουρκική “Αστραπή” που ξεγελάει τον εχθρό (εικόνες)