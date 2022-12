Παράξενα

Πάτρα: Αστυνομικοί “φρουρούσαν” νεκρή γάτα όλο το βράδυ!

Όλα ξεκίνησαν όταν περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία για περίεργες κινήσεις σε πάρκο.

Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα, με αφορμή περιστατικό με νεκρό ζώο που κινητοποίησε την Αστυνομία

Όλα ξεκίνησαν χθες στις 11 το βράδυ, όταν κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία για παρουσία ύποπτων ατόμων με φακούς μέσα στο πάρκο του Σκαγιοπουλείου.

Αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και τελικά διαπίστωσαν πως οι άγνωστοι μπήκαν στο χώρο για να θάψουν μία γάτα.

Το ευτράπελο είναι πως οι άνδρες της αστυνομίας παρέμειναν εκεί μέχρι αργά σήμερα το πρωί για να ...φυλάξουν το τετράποδο, εωσότου, μετά την εκταφή, υπάλληλοι του Δήμου να μεταφέρουν τη γάτα σε κτηνίατρο ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, εάν δηλαδή πρόκειται για παθολογικά ή αν κάποιοι θανάτωσαν το ζώο.

