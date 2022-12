Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία - Σακελλαροπούλου: να εξαλείψουμε τα στερεότυπα (εικόνες)

Η συνάντηση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, οι αναφορές του Πρωθυπουργού και οι δηλώσεις των άλλων πολιτικών αρχηγών.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στέλνει το δικό της μήνυμα για την ανάγκη «να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι είναι αδιανόητο για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται συμπεριληπτική να εξωθεί συμπολίτες μας στο περιθώριο και στην εξάρτηση, να τους στερεί, με άλλα λόγια, το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια».

Με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισημαίνει: «Οφείλουμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους, απαλλάσσοντας την από τα εμπόδια που τη δυσχεραίνουν, και προσφέροντάς τους παράλληλα ευκαιρίες μόρφωσης, καλλιέργειας δεξιοτήτων, εργασίας». Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι πρέπει «να καταπολεμήσουμε τον εφησυχασμό, την αδιαφορία, την αμηχανία ή και τον φόβο απέναντί τους, ώστε να εξαλειφθούν κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα ξεπερασμένων εποχών».

Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Σακελλαροπούλου δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο μαθητές και μαθήτριες από το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων της Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι γεμάτοι περιέργεια και ενδιαφέρον περιηγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου, σε μια ξενάγηση που έγινε για πρώτη φορά με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος «Μέσα από την επαφή με αυτά τα παιδιά, όπως και με τα μέλη της αντιπροσωπείας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, διαψεύσθηκαν και πάλι οι προκαταλήψεις γύρω από την ακουστική αναπηρία και αναδείχθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να συμμετάσχουν πλήρως στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

«Οι αίθουσες του Προεδρικού Μεγάρου, που δέχονται ξανά επισκέψεις σχολείων, πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων, καθώς και άλλων φορέων, άνοιξαν για μαθητές και μαθήτριες από το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων της Αγίας Παρασκευής. Έφηβοι γεμάτοι περιέργεια και ενδιαφέρον περιηγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου, σε μια ξενάγηση που έγινε για πρώτη φορά με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Μέσα από την επαφή με αυτά τα παιδιά, όπως και με τα μέλη της αντιπροσωπείας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, διαψεύσθηκαν και πάλι οι προκαταλήψεις γύρω από την ακουστική αναπηρία και αναδείχθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να συμμετάσχουν πλήρως στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Μιλήσαμε για την ανάγκη καθολικής πρόσβασης των κωφών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στις καθυστερήσεις που συνεπάγεται για τους φοιτητές η έλλειψη μέριμνας για το πρόβλημά τους. Η έμφαση με την οποία υπογράμμισαν ότι διεκδικούν μια ζωή στο φως, μια ζωή συμμέτοχη και ισότιμη, δεν θα μπορούσε να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι είναι αδιανόητο για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται συμπεριληπτική να εξωθεί συμπολίτες μας στο περιθώριο και στην εξάρτηση, να τους στερεί, με άλλα λόγια, το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια. Οφείλουμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους, απαλλάσσοντας την από τα εμπόδια που τη δυσχεραίνουν, και προσφέροντάς τους παράλληλα ευκαιρίες μόρφωσης, καλλιέργειας δεξιοτήτων, εργασίας. Ταυτόχρονα, να καταπολεμήσουμε τον εφησυχασμό, την αδιαφορία, την αμηχανία ή και τον φόβο απέναντί τους, ώστε να εξαλειφθούν κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα ξεπερασμένων εποχών».

Σε ανάρτηση του στα social media, o Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει, «Τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ με την καθημερινή μας προσπάθεια να αίρονται τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους συμπολίτες μας να βιώνουν όσα δικαιούνται. Χωρίς διακρίσεις και ξεπερασμένες αντιλήψεις. Σε μία κοινωνία ενότητας, κατανόησης και αλληλεγγύης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Προέδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε «Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε ως Πολιτεία για να εξασφαλίσουμε μια ζωή με ίσα δικαιώματα και ποιότητα διαβίωσης στα άτομα με αναπηρία. Να απαντήσουμε στις καθημερινές αγωνίες των οικογενειών τους. Είναι απαραίτητη μια Εθνική Στρατηγική για τη συμπερίληψη και διαβίωση στην κοινότητα, με διασφάλιση της βιωσιμότητας των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας-Δημιουργικής Απασχόλησης και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Αυξημένης Προστασίας. Εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης από την ειδική στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση. Αλλά και επίλυση των συνταξιοδοτικών ζητημάτων, που θέτει το αναπηρικό κίνημα».

Σε δήλωση του από το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει «Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα των Αμεα βρίσκει τα άτομα με αναπηρίες, τους χρόνια πάσχοντες να μαστίζονται από την ανεργία, την ενεργειακή φτώχεια, τη μεγάλη ακρίβεια, με πετσοκομμένα δικαιώματα, με πετσοκομμένες τις συντάξεις, τα επιδόματα και βεβαίως χωρίς ουσιαστική πρόσβαση στις ανύπαρκτες δομές και υποδομές για την περίθαλψη, την πρόληψη και την αποκατάσταση της υγείας τους. Οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες για την αντιαναπηρική, αντιλαϊκή πολιτική τους. Με “pass” και με χαρτζιλίκια μπροστά στις γιορτές δεν λύνεται το κρίσιμο πρόβλημα, δεν λύνονται τα ζητήματα χωρίς να υπάρχει αποφασιστική ενίσχυση του εισοδήματός τους. Το ΚΚΕ καλεί όλα τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες μαζί με τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση όλων των αιτημάτων τους. Να συναντηθούν με την πρόταση, με τις θέσεις, με τον αγώνα του ΚΚΕ για μία κοινωνία που θα βάζει ως πρώτιστο καθήκον την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με αναπηρίες, τους χρόνια πάσχοντες, τους ηλικιωμένους, την προστασία των παιδιών, την προστασία των γυναικών, την προστασία της μητρότητας».

Σε δήλωση του Θανάση Μπαράκα, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25, αναφέρονται τα εξής: «Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, μια μέρα που τα τελευταία χρόνια το αναπηρικό κίνημα λαμβάνει επιστολές συμπαράστασης και συμπάθειας. Τι πραγματικά συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια; Τα άτομα με αναπηρία βιώνουν την ανεργία διότι οι μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν να προκηρύξουν θέσεις εργασίας βάσει του νόμου 2643 από το 2012,ένω η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κάθε τέλος του έτους βάσει των κενών θέσεων να προκηρύσσονται ο ανάλογος αριθμός θέσεων για τα άτομα με αναπηρία. Τα επιδόματα έχουν μείνει στάσιμα εδώ και 10 χρόνια, οι συντάξεις με τα μνημονιακά μέτρα μειώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό. Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό δεν δίνουν την δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η πρόσβαση στο δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον στην χώρα μας βρίσκεται ακόμα στην βρεφική ηλικία με δεδομένη την νέα κρίση που βιώνουμε με τον πληθωρισμό στα ύψη και το αυξημένο κόστος διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία η κυβέρνηση καλείται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες. Για όσους αναρωτιέστε εάν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να υπάρξουν αυξήσεις στα επιδόματα αναπηρίας και συντάξεων και την προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία και του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού φυσικά και υπάρχει. Απλούστατα η ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Α.Ε. καλείται να περικόψει τις υπέρογκες ενισχύσεις στο καλάθι της ολιγαρχίας. Συμπερασματικά της 3 του Δεκέμβρη πρέπει να καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα ανάδειξης ότι δεν υπάρχουν άτομα με αναπηρίες αλλά ανάπηρες υποδομές και πολιτικές που δεν δίνουν την δυνατότητα στην κοινωνική ένταξη των πολιτών της χώρας μας».

