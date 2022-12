Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στη συνεδρίαση των ηγετών του ΕΛΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός, μετά το πρόγευμα εργασίας, είχε συνέχεια διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος το πρωί στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της διάσκεψης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Στο πρόγευμα εργασίας οι ηγέτες συνέχισαν τη συζήτησή τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην αναζήτηση κοινών λύσεων και βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στη συνέχεια διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας (PP), Alberto Nunez Feijoo.

Συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο κ. Nunez Feijoo εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για το μείγμα δημοσιονομικών πολιτικών που έχει ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση ώστε να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με παράλληλη στήριξη της κοινωνίας και μείωση της ανεργίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” – Πατέρας Αντώνιος: Τον πέταξαν παράνομα από το σπίτι του λέει ο δικηγόρος του

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Σκότωσε την νεαρή σύζυγο του και παραδόθηκε

Πάτρα: Αστυνομικοί “φρουρούσαν” νεκρή γάτα όλο το βράδυ!