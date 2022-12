Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Σοκ στην Βραζιλία με τραυματισμούς - Ποιοι χάνουν την διοργάνωση

Ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τη συμμετοχή του Νεϊμάρ στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα με την Νότιο Κορέα, δυο σημαντικά… όπλα της «σελεσάο» τέθηκαν εκτός συνέχειας.

Αμφίβολη εξακολουθεί να παραμένει η συμμετοχή του Νεϊμάρ στο πρώτο νοκ άουτ ματς που θα δώσει η Βραζιλία στο Μουντιάλ του Κατάρ με τη Νότια Κορέα το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου στο στάδιο «974» της Ντόχα.

Ο σταρ της «Σελεσάο» υπέστη διάστρεμμα στο δεξιό του αστράγαλο στην αναμέτρηση της πρεμιέρας με τη Σερβία κι από σήμερα θα ξεκινήσει προπονήσεις με μπάλα, όπως διευκρίνισε ο γιατρός της Εθνικής, Ροντρίγκο Λάσμαρ.

«Όσον αφορά τον Νεϊμάρ και τον Άλεξ Σάντρο (τραυματίστηκε στο μηρό) δεν έχουν αρχίσει να δουλεύουν με την μπάλα ακόμα. Θα γίνει το Σάββατο και είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε το πώς αντιδρούν. Ανάλογα με την κατάστασή τους το επόμενο διήμερο, θα δούμε κατά πόσο θα είναι σε θέση να βοηθήσουν», επισήμανε μετά την ήττα από το Καμερούν ο Ροντρίγκο Λάσμαρ, εκφράζοντας περισσότερη αισιοδοξία για τον πλάγιο μπακ, Ντανίλο (διάστρεμμα), για τον οποίο ανέφερε: «Παρουσιάζει μια πολύ θετική εξέλιξη.»

Ο Άλεξ Τέλες και ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, που έπεσαν «θύματα» τραυματισμών στο γόνατο κι αντικαταστάθηκαν στη διάρκεια της χθεσινοβραδινής αναμέτρησης με το Καμερούν, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και αμφότεροι χάνουν το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

