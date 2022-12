Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου συμμετείχε στον πλου του υποβρυχίου “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ”

Το υποβρύχιο κατευθύνθηκε από Ναύσταθμο Σαλαμίνας προς στον Πειραιά, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συμμετείχε στον πλου του υποβρυχίου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας προς στον Πειραιά, ο οποίος έχει προγραμματισθεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Πολεμικού Ναυτικού για τον Άγιο Νικόλαο και την επέτειο των νικηφόρων ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν, αρχικά στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ο αρχηγός του Στόλου Αντιναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης και στη συνέχεια στο υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ο διοικητής Διοίκησης Υποβρυχίων Πλοίαρχος Ιωάννης Στρατογιάννης και ο κυβερνήτης πλωτάρχης Σάββας Μακρής.

