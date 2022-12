Με υπογραφή...

Αχτσιόγλου: Η ιλαροτραγωδία “κυβέρνηση Μητσοτάκη κατά τραπεζών” συνεχίζεται

Σφοδρή επίθεση της τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κυβέρνηση, με αφορμή τις δηλώσεις Σταϊκούρα.

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Άχτσιόγλου, σε ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι «η ιλαροτραγωδία “κυβέρνηση Μητσοτάκη κατά τραπεζών” συνεχίζεται» και με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση.

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Αχτσιόγλου:

Η ιλαροτραγωδία «κυβέρνηση Μητσοτάκη κατά τραπεζών» συνεχίστηκε και σήμερα με την τηλεοπτική εμφάνιση του υπουργού Οικονομικών.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται θιγμένη από τη στάση των τραπεζών που σωρεύουν κέρδη την ώρα που οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με τρομακτικές αυξήσεις στις δόσεις των δανείων τους και τις «καλεί» να συνετιστούν.

Η ίδια κυβέρνηση που εδώ και καιρό λειτουργεί ως νομιμοποιητικός μηχανισμός σώρευσης υπερκερδών σε ολιγοπωλιακά συμφέροντα σε κάθε επίπεδο, στην ενέργεια, στα βασικά είδη διαβίωσης, στις τράπεζες.

Η ίδια που νομοθέτησε την πλήρη ελευθερία των τραπεζών στον πτωχευτικό της κώδικα και τον εξωδικαστικό μηχανισμό, που κατήργησε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας, που αφήνει τα funds να λειτουργούν εν πλήρη ασυδοσία.

Η ίδια που απέκλεισε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτή η παράσταση δεν συγκινεί κανέναν.

Μία κυβέρνηση που έχει την πολιτική βούληση νομοθετεί μέτρα προστασίας, βάζει κανόνες, επιβάλλει πραγματική φορολόγηση και έκτακτη εισφορά στα άδικα κέρδη ολιγοπωλίων.

