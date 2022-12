Αθλητικά

Πελέ: Ώρες αγωνίας για την υγεία του θρυλικού άσου

Δραματικές ώρες για τον Πελέ. Προσευχηθείτε για τον βασιλιά, το tweet του Κιλιάν Εμπαπέ.

Την ώρα που η Βραζιλία ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Κορέα για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη χώρα της λατινικής Αμερικής η αγωνία κορυφώνεται και για την κατάσταση της υγείας του Πελέ.

Ο θρύλος του βραζιλιάνου ποδοσφαίρου Πελέ ξεκίνησε μία διαφορετική αγωγή, καθώς η χημειοθεραπεία που υποβαλλόταν για τον καρκίνο του παχέος εντέρου σταμάτησε να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως ανέφερε το Σάββατο (3/12)η εφημερίδα "Folha de S.Paulo".

Ο 82χρονος Πελέ, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη (29/11) για να επανεκτιμήσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο και αργότερα διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού, σύμφωνα με ιατρικές εκθέσεις.

Η ίδιας εφημερίδα επισημαίνει ότι η χημειοθεραπεία έχει πλέον ανασταλεί και ότι ο Πελέ λαμβάνει πλέον διαφορετική αγωγή, προκειμένου να περιορίσει συμπτώματα, όπως ο πόνος και η δύσπνοια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πελέ διαγνώστηκε με όγκο στο έντερο τον Αύγουστο του 2021 και χειρουργήθηκε για την αφαίρεσή του, ωστόσο τον Ιανουάριο του 2022 ο καρκίνος έκανε μετάσταση στους πνεύμονες και το συκώτι.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ εξέφρασε με tweet τη στήριξή του στον 82χρονο Πελέ, γράφοντας: “Προσευχηθείτε για τον Βασιλιά”.

