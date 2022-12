Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία - Τσίπρας: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα αλλάξει την καθημερινότητά τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για το πλάνο που θα αλλάξει την καθημερινότητά τους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

«Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα για να μπορέσουμε να την ανατρέψουμε», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει: «Οι ανάπηροι συμπολίτες μας συνεχίζουν να βιώνουν ανισότητες και κοινωνικό αποκλεισμό. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Αναπήρων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει έναν στόχο: "Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς"».

Στην ανάρτηση του αναφέρει: «Οι ανάπηροι συμπολίτες μας συνεχίζουν να βιώνουν ανισότητες, κοινωνικό αποκλεισμό, μειωμένη προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Αναπήρων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στοχεύει να αλλάξουμε την καθημερινότητα του αναπήρου. Αλλάζουμε τον τρόπο πιστοποίησης και αποκατάστασης της βλάβης. Μεταξύ άλλων καινοτόμων μέτρων, θεσπίζουμε προσωπικό βοηθό ακόμα και σε 24ωρη βάση. Αυξάνουμε τη δαπάνη για τα επιδόματα αναπηρίας και τα χορηγούμε ανεξαρτήτως ηλικιακών κριτηρίων. Προχωρούμε στη συμπεριληπτική εκπαίδευση ώστε να μη μένει κανένας πολίτης πίσω. Υλοποιούμε το πάσο του αναπήρου, που θα είναι συνδεδεμένο με τον ηλεκτρονικό του φάκελο ώστε να είναι διαρκώς ενημερωμένο και να "διαβάζεται" παντού».

Γενικεύοντας ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στον ρόλο του δημόσιου συστήματος υγείας: «Όση διάθεση προσφοράς και αν υπάρχει, όσο ρόλο και αν παίζει η στάση καθενός μας προσωπικά απέναντι στον ανάπηρο γείτονα, φίλο, συμπολίτη, τίποτα δεν αλλάζει ριζικά χωρίς ένα ισχυρό Σύστημα Υγείας. Αυτό που αποσυντίθεται από τη σημερινή κυβέρνηση - Αυτό που θα επαναθεμελιώσουμε από την πρώτη μέρα. Στο Νέο ΕΣΥ που έχουμε εξαγγείλει, διαμορφώνουμε τις υποδομές των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην κατ' οίκον φροντίδα και νοσηλεία. Ο στόχος είναι ένας και απόλυτος: Να κάνουμε πράξη το σύνθημα του αναπηρικού κινήματος "Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς"».

Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα για να μπορέσουμε να την ανατρέψουμε.Οι ανάπηροι συμπολίτες μας συνεχίζουν να βιώνουν ανισότητες και κοινωνικό αποκλεισμό.Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Αναπήρων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει έναν στόχο:«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». pic.twitter.com/jNv0ZJxQ6h — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) December 3, 2022