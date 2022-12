Life

“Dirty Angels”: Το Χόλιγουντ πάει ξανά Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρχίζουν στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της ταινίας δράσης «Dirty Angels», με πρωταγωνίστρια την Eva Green και σκηνοθέτη τον Martin Campbell. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν.

Αρχίζουν τα επόμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας δράσης «Dirty Angels», με πρωταγωνίστρια την Eva Green και σκηνοθέτη τον Martin Campbell, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και δύο ταινίες James Bond. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, η ταινία έχει κόστος της τάξης των 35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25 εκατομμύρια θα δαπανηθούν στην περιοχή αρμοδιότητάς του, ενώ γυρίσματα θα γίνουν στα στούντιο στη Θέρμη, στο Ασβεστοχώρι, στην Περαία, σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, στην ορεινή Χαλκιδική και σε άλλα σημεία.

«Μιλάμε για τουλάχιστον 250 νέες θέσεις εργασίας για την ταινία αυτή, Ελλήνων, ανθρώπων ικανών, νέων που πλέον ενώ τόσα χρόνια δεν είχαν πού να εργαστούν με βάση τις σπουδές τους, βρίσκουν τρόπο και απορροφώνται μέσα από αυτήν την κινητικότητα. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν τρεις μήνες στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η ταινία θα ολοκληρωθεί στο Μαρόκο και στο post production, η Θεσσαλονίκη θα πρωταγωνιστήσει και σε αυτήν την ταινία» είχε επισημάνει ο περιφερειάρχης.

Στο μεταξύ, λόγω των κινηματογραφικών γυρισμάτων, τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο το απόγευμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα ισχύσουν τα εξής:

Από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (4 Δεκεμβρίου 2022) ώς την ίδια ώρα της Τρίτης (6 Δεκεμβρίου 2022), δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Νίκης, από το ύψος της οδού Δ. Γούναρη (αρχή εκτροπής του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου προς το παραλιακό μέτωπο), σε μέγιστο μήκος εκατόν είκοσι (120,00) μέτρων περίπου, με κατεύθυνση προς την οδό 30ής Οκτωβρίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης (δύο λωρίδες κυκλοφορίας).

Από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (04 Δεκεμβρίου 2022) ώς την ίδια ώρα της Τρίτης (06 Δεκεμβρίου 2022), δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Μορκεντάου, από το ύψος της Λεωφόρου Νίκης έως το ύψος της οδού Προξένου Κορομηλά. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Μητροπόλεως, Λώρη Μαργαρίτη, Μορκεντάου, Προξ. Κορομηλά, Νικ. Γερμανού, Τσιμισκή, Παύλου Μελά και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πού θα βρέξει την Κυριακή

“Κιβωτός του Κόσμου” – Πατέρας Αντώνιος: Τον πέταξαν παράνομα από το σπίτι του λέει ο δικηγόρος του

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Σκότωσε την νεαρή σύζυγο του και παραδόθηκε

Πάτρα: Αστυνομικοί “φρουρούσαν” νεκρή γάτα όλο το βράδυ!