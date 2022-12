Κοινωνία

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Την πυροβόλησε στο κεφάλι και έκρυψε το όπλο στον κατάψυξη

Τον τύφλωσαν… τα ναρκωτικά και η ζήλεια. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής από τη νέα γυναικοκτονία. Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος.

Άλλη μία γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα μας.

Το νέο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά, τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ένας 25χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, πυροβόλησε τη 19χρονη σύζυγό του, επίσης αλβανικής καταγωγής, μέσα στε διαμέρισμα στα Καμίνια.

Έπειτα από καβγά μεταξύ τους, ο 25χρονος πήρε το όπλο, πυροβόλησε τη σύντροφό του στο κεφάλι και τη σκότωσε, ενώ εκείνη καθόταν στον καναπέ

Έπειτα, πήγε στην αστυνομία, στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου, για να παραδοθεί, λέγοντας ότι σκότωσε τη 19χρονη στο διαμέρισμα, αφού πρώτα είχε κρύψει το όπλο στην κατάψυξη.

Σύμφωνα με πληοφορίες ο καθ' ομολογίαν δολοφόφνος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το όπλο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 19χρονης το είχε αγοράσει παράνομα πριν από έναν χρόνο από κύκλωμα Ρουμάνων κακοποιών.

Τον τύφλωσαν… τα ναρκωτικά και η ζήλεια

Ο 25χρονος που εργάζεται ως μπάρμαν στην Τρούμπα και η 19χρονη που εργαζόταν σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα, επέστρεψαν σπίτι τους κι άρχισαν να τσακώνονται.

Ο δράστης που ομολόγησε ότι ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του, σε ένα ξέσπασμα θυμού και υπό την επήρεια ναρκωτικών πυροβόλησε την 19χρονη ομοεθνή του 2 φορές στο κεφάλι.

